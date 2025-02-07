"Калашников" представит артиллерийское орудие "Лотос" на выставке в Абу-Даби

Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".

Мероприятие состоится с 17 по 21 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" впервые покажет иностранным специалистам 120-миллиметровое перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) "Лотос" в рамках выставки IDEX-2025 в ОАЭ. Об этом сообщили в организации.

"120-миллиметровое перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) "Лотос", разработанное Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (АО "ЦНИИточмаш", концерн "Калашников"), впервые покажут иностранным специалистам на выставке IDEX 2025 в ОАЭ с 17 по 21 февраля", - сообщается в Telegram-канале концерна.