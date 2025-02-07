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Российская «Черная дыра» выполнила глубоководное погружение

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости.

ТОФ: Подлодка «Магадан» выполнила глубоководное погружение у Камчатки

Экипаж дизель-электрической подлодки «Магадан» проекта 636.3 выполнил глубоководное погружение (ГВП) в акватории Авачинского залива у берегов Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ), передает ТАСС.

Подлодки этого проекта называют Черными дырами из-за их малозаметности. Они являются носителями крылатых ракет «Калибр». Субмарина «Магадан» погрузилась на глубину 240 метров.

«В рамках отработки мероприятий боевой подготовки в ходе ГВП была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки, отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение задачи в море обеспечивали корвет «Гремящий» и спасательное судно «Георгий Козьмин». Экипаж подлодки успешно выполнил подводные упражнения. После этого «Черная дыра» осуществила всплытие в надводное положение.

В октябре 2024 года стало известно, что подлодку «Якутск» проекта 636.3, которую строят для ТОФ, спустили на воду на «Адмиралтейских верфях».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
Калибр КР
ТОФ
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