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Flotprom

Финские корабелы собрали корпус первого корвета класса "Похъянмаа"

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На финской верфи Rauma Marine Constructions завершилась сборка первого корвета класса "Похьянмаа", предназначенного для ВМС Финляндии. Как сообщает Naval News, корабль планируют спустить на воду уже весной.

Издание напоминает, что резка первой стали для постройки корвета состоялась в октябре 2023 года, а закладка – в апреле 2024 года. Предполагается, что корабль введут в строй в 2027 году.

Корвет класса "Похъянмаа"

The Finnish Defence Forces’ Logistics Command


Rauma Marine Constructions (RMC) и ее дочерняя компания Defence Oy получили заказ на четыре корвета класса "Похъянмаа" в рамках проекта Squadron 2020. Предполагалось, что постройка первого из них стартует в 2022 году, а все корабли поступят на вооружение к 2029 году. Однако проект забуксовал из-за нехватки квалифицированных специалистов, что повлияло на сроки завершения проектирования и перехода к производству кораблей.

Постройка второго корвета началась в октябре 2024 года. Завершение поставки всех четырех кораблей сейчас ожидается в 2029 году.

Корветы класса "Похъянмаа" заменят в составе ВМС Финляндии четыре быстроходных ракетных катера типа "Раума", построенные в начале 1990-х годов, а также три постановщика мин, в том числе бывший флагманский корабль финского флота "Похъянмаа", списанный девять лет назад.

В дополнение к оборонительным задачам новые корветы должны защищать торговое судоходство и морскую инфраструктуру. Условия эксплуатации в Балтийском море потребовали предусмотреть малую осадку (5 метров) для действий в водах финского архипелага, а также ледовый класс, позволяющий выполнять задачи зимой.

Длина кораблей составит 117 метров, ширина – 16,5 метра, водоизмещение – 4300 тонн. Заявленная численность экипажа – 73 человека. Суммарная мощность комбинированной дизель-электрической и газотурбинной двигательной установки составит 29 МВт. Скорость – 26 узлов, автономность – две недели.

В состав вооружения корветов включены 57-мм орудия "Бофорс", противокорабельные ракеты "Габриэль-5" производства Israel Aerospace Industries, зенитные ракеты RIM-162 ESSM от американской Raytheon, а также легкие 323-мм торпеды и дистанционно управляемые 12,7-мм боевые модули от шведской Saab.

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Страны
США
Финляндия
Продукция
RIM-162 ESSM
Компании
IAI
Raytheon
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