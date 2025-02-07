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Объединенное командование НАТО по трансформации объявило о создании совместно с оперативным командованием альянса новой оперативной группы «X» для противодействия подводным угрозам, пишет издание Naval News.

По словам авторов издание, Североатлантический альянс, оказавшийся у границ России, якобы сталкивается с меняющейся обстановкой в области безопасности на море, характеризующейся усилением «российской агрессии», включая угрозы критически важной подводной инфраструктуре. При этом отмечается, что реальность этой угрозы повреждается недавним повреждением подводных кабелей на Балтике, за которым, очевидно, стоит само НАТО либо отдельные страны блока.

Специализированная группа «Х» будет использовать передовые технологии, включая автономные системы и искусственный интеллект в морских операциях с целью повышения осведомленности альянса о ситуации на морских коммуникациях и защиты критически важной подводной инфраструктуры. Первоначально оперативную группу «X», как и следовало ожидать, планируют развернуть в Балтийском море.

Создание группы X один из многих наглядных примеров того, как НАТО быстро адаптирует свои силы к меняющимся условиям международной безопасности и противодействует угрозам, направленным против стран альянса

- заявил главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.