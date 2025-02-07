Чем ответит Россия на новое американское оружие, обещанное Киеву

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дональд Трамп в своих речах, посвященных российско-украинскому конфликту, неоднократно заявлял, что если Россия откажется от его "мирного плана", то он будет готов поставить ВСУ "самое современное вооружение". Что же есть в загашнике армии США и какое оружие американский президент теоретически может передать Украине.

Секретный план

В секретной части пресловутого "плана победы", озвученном осенью прошлого года, Зеленский запрашивал поставки крылатых ракет Tomahawk. Неназванный американский чиновник оценил данное требование газете The New York Times (NYT) как "абсолютно невыполнимое".

Впрочем, примерно то же самое в свое время говорили и об истребителях F-16, которых сейчас у ВСУ, по оценкам различных специалистов, до двадцати единиц, поэтому к запросу Зеленского стоит отнестись со всей серьезностью. И речь тут может идти о принятом в 2023 году на вооружение ракетном комплексе Typhon, названного в честь отца всех чудовищ из греческой мифологии.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon Источник изображения: © Фото : public domain / US Army

"Очень сложная цель"

Практически сразу после выхода США из договора о ракетах средней дальности в 2019 году, начались работы по созданию наземного ракетного комплекса для крылатых ракет Tomahawk. Они не попали под запрет, поскольку считались морскими, и в американской армии накопилось значительное их количество. Уже в 2020 году был подписан договор с компанией Lockheed Martin на создание наземных комплексов для ракет средней дальности.

Запуск крылатой ракеты Tomahawk Источник изображения: © U.S. Navy photo

По сути, Typhon является наземным вариантом корабельной вертикальной пусковой установки Mk41, способной запускать Tomahawk дальностью до 1,8 тыс. км и многоцелевых ракет SM-6. Ракетная батарея MRC Typhon состоит из четырех мобильных установок, передвижного командного пункта, транспортно-заряжающая машина и машина обеспечения боевого дежурства. Каждая мобильная установка несет по четыре ракеты.

Несмотря на то, что первые "Томагавки" создавались еще в 1980-х, это довольно грозное оружие. Вот какую характеристику ракетам дал адмирал Николай Евменов в интервью "Красной Звезде".

"Это [ракеты Tomahawk] очень сложные цели. Скажу более, сейчас не только в России, но и в мире нет достаточно эффективных средств радиоэлектронной борьбы, которые гарантированно могут сбить их с курса или вывести из строя".

Запуск ракеты Томагавк в Средиземном море Источник изображения: © AP Photo / U.S. Navy / Ford Williams

Ракета повышенной дальности

На смену ракетам ATACMS приходят новые высокоточные ракеты Precision Strike Missile (PrSM), разработанные компанией Lockheed Martin. Первая партия уже поступила в войска в 2023 году. Как и ATACMS, PrSM можно запускать с установок РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS.

На данный момент известно о двух вариантах ракеты: первый с дальностью поражения до 500 км, второй - до 1000 км. В разработке еще две модификации. Одна с более тяжелой проникающей боевой частью для уничтожения хорошо укрепленных фортификаций. Другая — с перспективным воздушно-реактивным двигателем, увеличивающим дальность до полутора тысяч километров.

Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Существует большая вероятность, что американцы захотят испытать новые ракеты в зоне СВО, поставив их Украине на "тест-драйв".

ВСУ уже располагают десятками пусковых установок MLRS и HIMARS. Перенастроить их системы управления огнем под PrSM не так сложно. Однако наших ребят в зоне СВО данная перспектива не пугает.

"По тому, что мы знаем о PrSM, это баллистическая ракета, — объясняет офицер ПВО с позывным Стаф. — С такими мы уже научились бороться. Уверенно сбиваем украинские "Точки-У". Перехватываем и большую часть ATACMS. Данных о PrSM в открытом доступе пока немного, но мы их изучаем. Исходим из того, что рано или поздно нам придется иметь с ними дело. Однако я не думаю, что их особенно сложно сбивать."

Фрагмент ракеты ATACMS Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Возникает резонный вопрос: а что мы можем противопоставить новым видам ракет? И насколько велика угроза для безопасности России?

Ответ Москвы

Несмотря на то, что ракеты Tomahawk и PrSM — весьма серьезное вооружение, они не относятся к гиперзвуковым ракетам, и с ними вполне могут справиться имеющиеся средства ПВО. Вот мнение военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука по поводу Tomahawk в беседе с изданием Lenta.ru:

"У нас есть современные средства противовоздушной обороны (ПВО) — С-400, С-500 и различного рода назначения [зенитные ракетные комплексы] "Тор", "Куб". Они спокойно справляются с этими крылатыми ракетами".

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Не стоит также забывать, что и в России идет активная разработка новейших видов оружия, не уступающих, а в чем-то даже превосходящих зарубежные аналоги. Достаточно вспомнить о ракетном комплексе "Орешник" с первой в мире ракетой средней дальности с разделяющейся головной частью, успешно испытанной в боевых условиях.

Ведутся разработки новой планирующей авиабомбы "Дрель", оснащенной 15 самонаводящимися суббоеприпасами, которые отделяются от бомбы на конечном участке траектории, спускаясь на парашютах, поражая намеченные цели.

Кадр видео удара по Днепропетровску Источник изображения:

Уже несет боевое дежурство российская зенитно-ракетная система С-500 "Прометей", способная перехватывать все типы современного гиперзвукового оружия, о чем в феврале 2024 года сообщили на портале "Известия".