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ТАСС

Песков: в Европе сознательно занимают однобокую позицию по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Международные эксперты и структуры, рассуждающие о создании спецтрибунала по неким "преступлениям России" на Украине, не готовы смотреть в реальность, сообщил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международные эксперты и структуры, рассуждающие о создании спецтрибунала по неким "преступлениям России" на Украине, сознательно занимают однобокую и неконструктивную позицию. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз, Совет Европы и Украина заложили правовые основы для создания специального трибунала по неким "преступлениям России" на Украине. Утверждается, что "трибунал будет иметь полномочия привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров, которые несут наибольшую ответственность за преступление агрессии".

"Мы считаем, что все вот эти международные структуры, все эти так называемые эксперты, они сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию, они не готовы смотреть в реальность", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в Кремле не воспринимают международных экспертов, которые молчали о преступлениях Киева с 2014 года. "Они молчали с 2014 года, когда киевский режим направил танки внутри себя против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране и смены власти в своей стране", - добавил он. 

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