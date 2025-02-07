"Калашников" начнет розничную продажу аптечки первой помощи

АППИ разработана в рамках "Легионера" с учетом требований к боевой экипировке военнослужащего III поколения

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" запускает розничную продажу индивидуальной аптечки первой помощи (АППИ) из состава разрабатываемой боевой экипировки "Легионер" на фестивале "Страйккон 2025". Об этом сообщили в концерне.

"Концерн "Калашников" организует розничную продажу перспективной индивидуальной аптечки первой помощи (АППИ) "Калашников" на Всероссийском фестивале "Страйккон 2025", посвященном военно-тактическим играм. Мероприятие пройдет в Москве в ТВК "Тишинка" 8-9 февраля. Аптечка "Калашников" успешно прошла апробацию в зоне СВО и получила высокие оценки военнослужащих и специалистов военно-медицинских служб", - говорится в сообщении.

АППИ разработана в рамках "Легионера" с учетом требований к боевой экипировке военнослужащего III поколения. Она разделена на два эшелона для ее более эффективного применения при оказании само- и взаимопомощи в "красной" и "желтой" зонах.

В сообщении добавляется, что в состав аптечки входит гемостатический бинт QuikMed производства концерна. Он является единственным в России кровоостанавливающим средством третьего поколения на основе каолина. Бинт показал итоговую эффективность 88%, что "является лучшим результатом для гемостатических средств, представленных в России". "Бинт успешно прошел апробацию в зоне СВО и рекомендован к включению в индивидуальные и групповые аптечки для военнослужащих, а также к применению в составе укладок скорой помощи", - добавляется в сообщении "Калашникова".

Концерн впервые презентовал новую перспективную индивидуальную аптечку в августе 2024 года. В ней расширено количество кровоостанавливающих и перевязочных материалов, а также предложен ряд инновационных медицинских изделий и лекарственных средств с учетом статистики и характера ранений в зоне спецоперации. В составе предусмотрены в том числе два жгута и два турникета, единственный в России гемостатический бинт на основе каолина III поколения с рентгеноконтрастной полосой, перспективный индивидуальный перевязочный пакет и сублингвальный анальгетик кеторолак, предназначенный для купирования умеренного и сильного болевого синдрома.

В сентябре 2024 года сообщалось, что перспективная аптечка проходит апробацию в зоне спецоперации. Аптечка разделена на два эшелона: первый подразумевает самопомощь, второй - с расширенным составом - взаимопомощь.