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ЦАМТО

ВС Тайваня планируют покупку самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 6 февраля. Согласно информации тайваньских СМИ, власти Тайваня направили в США запрос о возможности покупки 6 самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай" для замены состоящих на вооружении E-2K.

По информации национального агентства CNA, Тайвань уже во второй раз за последние годы направляет в США запрос о продаже самолетов E-2D. Первый был отозван с учетом поставки наземных РЛС. Причиной повторного запроса стали участившиеся случаи вторжения военных самолетов НОАК в т.н. зону идентификации ПВО Тайваня.

По информации источника издания, командование ВВС Тайваня испытывает острую потребность в новых самолетах E-2D, которые обеспечивают возможность обнаружения китайских малозаметных истребителей. По этой причине "соответствующие запросы" были направлены в США.

Подробности запроса пока не разглашаются. На просьбу прокомментировать вопрос Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что не раскрывает информацию о закупках оружия до выделения финансирования и начала проекта.

Как сообщал ЦАМТО, E-2D – это самолет ДРЛОиУ, специально разработанный для размещения на борту авианосцев. Он является модернизированной версией самолета ДРЛОиУ E-2C и обеспечивает расширенные возможности по воздушному наблюдению, обнаружению и сопровождению воздушных и морских целей, боевому управлению, противоракетной обороне ТВД и получению информации из различных источников на базе одной платформы. E-2D оснащен новой, более мощной РЛС AN/APY-9, обеспечивающей возможность обнаружения большего количества целей на дальностях до 550 км, стеклянной кабиной пилотов, системой дозаправки в воздухе. Новая вращающаяся антенная решетка с электронным сканированием обеспечивает непрерывный обзор пространства на 360 град. и обнаружение малоразмерных, высокоманевренных целей в сложных условиях.

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