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США намерены представить план Трампа по прекращению трехлетнего конфликта на Украине (Bloomberg, США)

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Ben Curtis

Bloomberg: США представят план Трампа по Украине на Мюхненской конференции

США планируют представить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине на Мюнхенской конференции, сообщает Bloomberg. Его подход предполагает заморозку конфликта, гарантии безопасности для Киева и доступ к полезным ископаемым Украины в обмен на поддержку со стороны Америки.

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Аннмари Хордерн (Annmarie Hordern)

Союзники США рассчитывают, что администрация президента Дональда Трампа представит долгожданный план по прекращению конфликта между Россией и Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на следующей неделе, сообщают осведомленные источники.

Вопрос курирует спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог, сообщили источники на условиях анонимности. Они не уточнили, насколько подробные ожидаются обсуждения и в каком формате они будут проходить.

План будет представлен на конференции, которая состоится 14–16 февраля в баварской столице за неделю до трехлетней годовщины конфликта. Сам Келлог и другие чиновники за последние недели намекали на подход, который союзники Трампа называют “миром посредством силы”.

Он может подразумевать заморозку конфликта, в результате чего занятая российскими войсками территория останется в подвешенном состоянии, но при этом Украина получит гарантии безопасности, чтобы исключить дальнейшее наступление Москвы.

По словам осведомленных источников, ожидается, что в конце этого месяца Келлог совершит свою первую поездку в Киев и другие страны Европейского союза (так в оригинале, — прим. ИноСМИ). На Украине он, как ожидается, встретится с Зеленским.

Между тем, сам украинский лидер планирует после Мюнхенской конференции посетить ряд стран Персидского залива, как сообщили источники.

Представители администрации президента Украины от комментариев отказались. Генерал Келлог продолжит взаимодействовать с союзниками, чтобы помочь выполнить обещание президента Трампа положить конец конфликту, заявил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

Государственные облигации Украины росли в течение последних трех месяцев на фоне надежд на скорый мир и продолжили рост в среду. Долларовые облигации со сроком погашения в 2035 и 2036 годах торговались на рекордно высоком уровне с момента выпуска в прошлом году.

Келлог дал понять, что США хотели бы, чтобы после прекращения огня на Украине состоялись выборы, тогда как Трамп дал понять, что одним из элементов урегулирования может стать доступ к ключевым полезным ископаемым в обмен на поддержку США. В среду генерал в отставке подтвердил планы посетить встречу в Мюнхене.

Президент США также пригрозил Москве масштабными санкциями, если та откажется от переговоров.

Контакты с Вашингтоном

Главный приоритет Украины — членство в НАТО. Киев видит в нем окончательную гарантию безопасности, но в то же время признал это маловероятным в краткосрочной перспективе. Президент Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что готов провести выборы после окончания боевых действий — как только будет отменено военное положение.

Главный советник президента Андрей Ермак переговорил с советником по национальной безопасности США Майклом Уолцем на этой неделе, тогда как пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что контакты между США и Россией “по линии отдельных ведомств” усилились.

На фоне плана Трампа и Путин, и Зеленский дали понять, что могут смягчить свой давний отказ от переговоров друг с другом. В интервью телеведущему Пирсу Моргану во вторник вечером Зеленский подтвердил свою готовность поговорить с Путиным о прекращении конфликта в присутствии партнеров Украины.

Заявление украинского лидера перекликается с заявлением агентству Bloomberg в прошлом месяце о том, что он готов сесть за стол переговоров с Россией вместе с США и ЕС.

Статья написана при участии Андраша Гергея и Дженни Леонард

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