Новая производственная база для ВСУ: Латвия начала выпуск БТР Patria

Источник изображения: topwar.ru

Латвия начала выпуск бронетранспортеров Patria 6×6 для ВСУ, в настоящее время идёт сборка первой партии. Эта будущая поставка является частью военной поддержки киевского режима со стороны Риги, которая в настоящее время включает в себя обучение личного состава, передачу беспилотников и другого оборудования. Теперь же Латвия выступает ещё и в роли новой производственной базы для украинской армии.

Сборкой БТР Patria 6×6 здесь занимается совместное предприятие Defense Partnership Latvia, созданное финской компанией Patria и местной Unitruck. Производственный комплекс в Валмиере, запущенный в работу в мае 2024 года, способен выпускать до 30 машин в год. На этой площадке латвийская компания EMJ Metāls SIA также осуществляет изготовление бронекорпусов для данных БТР.

Первый Patria 6×6, выпущенный на этом производстве, был передан в августе 2024 года Минобороны Латвии для удовлетворения нужд собственной армии (всего для неё было заказано 200 машин с поставкой до 2029 года).

Источник изображения: topwar.ru

Среди прочих изделий в классе БТР, имеющихся на европейском рынке, Patria является одним из наиболее экономных вариантов. Его уже закупил ряд стран ЕС – Финляндия, Латвия, Швеция и Германия.

Patria 6×6, оснащённый дизельным двигателем и независимой подвеской, развивает скорость до 100 км/ч и имеет запас хода 700 км. Машина обладает модульной конструкцией, которая позволяет интегрировать различные системы вооружения, такие как дистанционно управляемые турели и крупнокалиберное оружие, например, 120-мм миномётную систему NEMO. В варианте БТР техника вмещает до 10 полностью экипированных солдат. Латвийские машины производятся в командно-штабном варианте.