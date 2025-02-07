Большинство россиян поддерживают проведение СВО, показал опрос

ВЦИОМ: 67% россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Большинство (67%) россиян скорее поддерживают проведение Россией специальной военной операции на Украине, 65% респондентов считают, что для российской войск СВО проходит успешно, согласно данным опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 67% россиян поддерживают проведение Россией СВО. В феврале 2022 года этот показатель был равен 65%. Двое из десяти (19%) респондентов ответили, что скорее не поддерживают проведение спецоперации.

По мнению 65% россиян, специальная военная операция для российских войск проходит скорее успешно, 17% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Телефонные опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 28 января и 2 февраля, в каждом опросе приняли участие по 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.