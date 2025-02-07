Бойцы группировки «Запад» продемонстрировали боевую работу БПЛА «Куб»

Бойцы группировки «Запад» 6 февраля продемонстрировали «Известиям» боевую работу беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Куб», который американские эксперты уже окрестили кошмаром Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военнослужащие сначала установили аккумулятор, потом подготовили боевую часть весом 4 кг. Боеголовка с особой взрывчаткой в полтора раза мощнее тротила. Сам дрон состоит из фанеры и стеклопластика, у него нет камеры, и летит он по заданным параметрам.

«Силуэт беспилотника напоминает всем известную «Герань», но только в миниатюре. Весит «Куб» где-то 7–8 кг, а размах его крыльев составляет 120 см», — рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Куб» поместили на так называемую катапульту, и он со звуком триммера улетел на запад. Как сообщили бойцы, точность попаданий «Куба» чуть ли не 99%.

«Дальность полета — 50 км. Способен уничтожать цели по координатам: по малобронированной технике, по пехоте подходит, потому что там заряд осколочно-фугасный идет», — прокоммкентировал начальник расчета БПЛА «Куб» группировки войск «Запад» под позывным Аид.

Тем временем в блиндаже операторы вели контроль за полетом дрона и уничтожением им минометной точки ВСУ. Бойцы тут же приступили к подготовке следующего запуска, новая цель — опорник на сватово-купянском направлении. Успешно обойдя все системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дрон западной группировки точно достиг цели.

Уточняется, что вскоре на фронте должен появиться еще и «Куб-СМ», перспективный разведывательно-ударный комплекс, данные которого пока хранят в тайне. Впервые он будет представлен на международной выставке оборонной промышленности в Абу-Даби и обещает стать сенсацией февральского военного форума.

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