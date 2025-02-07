Суд обязал производителя двигателей для F-16 выплатить миллион рублей раненому в Курской области бойцу ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

Довольно необычная для нынешних реалий ситуация произошла в российском, да и международном, правовом поле. Один из судов РФ обязал американскую компанию Pratt & Whitney, которая производит в том числе двигатели для истребителей F-16, выплатить компенсацию российской компании в размере двух миллионов рублей.

Американский концерн ранее работал в РФ под юридическим лицом ООО «Пратт энд Уитни Восток», но в 2022 году после начала СВО полностью свернул бизнес в нашей стране. Однако при этом в «Пратт энд Уитни» почему-то решили, что могут не оплачивать уже оказанные услуги российской компании, которая предоставляла американскому филиалу в РФ в аренду автомобили, в размере указанной выше суммы.

Попытки договориться о выплате задолженности не увенчались успехом, и вопрос перешел к коллекторам. В результате выгодоприобретатели подали иск в суд и выиграли его. Но самое примечательное, сообщает телеграм-канал Mash, что половина задолженности (миллион рублей) причисляется лично юристу Николаю (фамилия его не разглашается), который представлял интересы истца в данном процессе. В прошлом году он ушел добровольцем в зону СВО и получил ранения. Правда, обязательства по выплате взял на себя выгодоприобретатель — российская компания.

Ранее участник специальной военной операции на Украине из Республики Коми, дважды получивший ранение в ходе боев в Курской области, не смог получить единовременную выплату. Отказ в выплате компенсации военнослужащему был обусловлен «отсутствием оснований». Прокуратура провела проверку по данному факту и обязала российскую компанию произвести выплату за оказанные юридические услуги.

Пока что речь идет о том, что военнослужащий ВС РФ получит миллион рублей от своего бывшего работодателя. Однако, если у американской компании в РФ осталось какое-то имущество или денежные средства в банках (для ушедших после 24 февраля 2022 года из России иностранных компаний они хранятся на специальном счету под контролем государства), то коллекторы в рамках выигранного дела могут взыскать всю сумму.