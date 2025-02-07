Посол Толченов обсудил с начштаба ВВС Индонезии сотрудничество в сфере ПВО

ЦАМТО, 6 февраля. Посол России в Индонезии Сергей Толченов на встрече с начальником штаба ВВС Индонезии Тонни Харджоно обсудил возможность сотрудничества стран в области технологий противовоздушной обороны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в пресс-службе ВВС Индонезии.

Согласно заявлению, на встрече стороны обсудили различные аспекты стратегического сотрудничества, включая образовательные и учебные программы, обмен офицерами и возможности сотрудничества в области технологий противовоздушной обороны.

"Россия, как один из оборонных партнеров Индонезии, играет важную роль в поддержке модернизации оборонной техники ВВС Индонезии путем передачи технологий и увеличения боевых возможностей в воздухе", – отметили в пресс-службе ВВС.

Встреча стала "важным импульсом" в укреплении двусторонних отношений в области противовоздушной обороны между Индонезией и Россией, говорится в сообщении.

"Этот визит отражает приверженность ВВС Индонезии к установлению конструктивных международных отношений в соответствии с усилиями по укреплению ПВО Индонезии на глобальном уровне", – сообщил руководитель информационной службы ВВС Индонезии Арди Сяхри в официальном заявлении.