США значительно увеличили расходы на военные исследования агентства DARPA

ЦАМТО, 6 февраля. Удельный вес Агентства перспективных исследовательских программ МО США DARPA в общем объеме государственных оборонных расходов на исследовательские программы в 2025 году достигнет почти 25% и составит 4,37 млрд. долл.

Это рекордный показатель, начиная с 1998 года, говорится в докладе "Росконгресса", который имеется в распоряжении "РИА Новости".

Агентство перспективных исследовательских программ МО США DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), с момента создания в 1958 году в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли отвечает за своевременное выявление новых научных идей и перспективных направлений исследований и разработок в интересах опережающего развития Вооруженных сил США.

"Удельный вес DARPA в общем объеме государственных оборонных расходов на разработку перспективных военных систем, достигнет 24,65%, что станет рекордным результатом с 1998 года. Несмотря на высокорискованные инвестиции, финансирование DARPA за 29 лет продолжает увеличиваться. Оно было увеличено на 92,5% с 2,27 млрд. долл. в 1996 ф.г. до 4,37 млрд. долл. в 2025 ф.г. Среднегодовой темп роста составил 3,2%", – цитирует "РИА Новости" доклад "Росконгресса".

В структуре расходов DARPA на 2025 ф.г. удельный вес прикладных исследований, ориентированных на решение научно практических задач, достигнет наименьшего показателя с 1997 года. Доля бюджета технологических разработок, необходимых для удовлетворения конкретных военных нужд, станет наибольшей за последние 26 лет.

"Из 4,37 млрд. долл., запрошенных на 2025 год, 97,2% финансирования в соответствии с бюджетной классификацией, принятой в США, придется на три категории работ: фундаментальные исследования (формирование научной базы для последующих работ), прикладные исследования (решение научно-практических задач) и разработка передовых технологий (удовлетворение конкретных военных нужд). Финансирование этих трех категорий упоминается в документах Министерства обороны США как бюджет науки и технологий. Именно он рассматривается в качестве инвестиций в фундаментальные знания, необходимые для разработки будущих военных систем", – говорится в докладе.