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ТАСС

ТАСС: пуск "Союза-2.1в" с Плесецка стал последним для ракеты

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© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Ключевым отличием "Союза-2.1в" от остальных "Союзов" является отсутствие боковых блоков

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Запущенная в среду с космодрома Плесецк ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" стала последней ракетой этой модели. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли РФ.

"Вчерашний старт для "Союзов-2.1в" стал тринадцатым и последним", - сказал источник.

В среду Минобороны РФ сообщило, что с космодрома стартовала ракета-носитель "Союз-2.1в" со спутниками в интересах ведомства.

Ключевым отличием "Союза-2.1в" от остальных "Союзов" является отсутствие боковых блоков. Кроме того, на центральном блоке используется другой двигатель - не РД-108А, а НК-33, запас которых был создан еще в ХХ веке для советской сверхтяжелой ракеты Н-1, так и не запущенной в серию.

Впервые "Союз-2.1в" стартовал 28 декабря 2013 г. с Плесецка с разгонным блоком "Волга" и вывел в космос студенческий спутник "Аист-1", созданный Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С. П. Королева и специалистами РКЦ "Прогресс" (входит в Роскосмос). Всего проведено 13 пусков "Союза-2.1в" - все с Плесецка, один из них частично успешный. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-33
РД-107
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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