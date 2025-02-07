Много дронов-перехватчиков, включая похожие на летающую тарелку: в Израиле представили решения для эффективной борьбы с БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

На фоне стремительного возрастания роли беспилотников различных типов в современных конфликтах, оборонные предприятия во всём мире пытаются разработать оптимальный способ противодействия данному вооружению.

Стоит отметить, что главная «проблема» борьбы с БПЛА заключается в стоимости такого мероприятия. Сами дроны, использующиеся для ударов как непосредственно на ЛБС, так и на большие расстояния в сотни километров, относительно дешевые. При этом противоракеты в комплексах ПВО, которыми можно эффективно нейтрализовать угрозу, стоят в десятки раз дороже.

На сегодняшний день уже многие страны мира занимаются разработкой вооружения, которое бы позволило бороться с БПЛА менее затратными способами. При этом целый ряд таких средств недавно представили разработчики из Израиля.

Стоит отметить, что среди образцов есть несколько вариантов огнестрельного оружия, начиная от пулеметов, включая «миниган» на штативе (скорострельный пулемет, построенный по схеме Гатлинга) и закачивая авиационными пушками.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Также представлены боевые модули, устанавливаемые на бронеавтомобили.

Источник изображения: topwar.ru

Между тем особое внимание привлекает обилие дронов, которые созданы для уничтожения себе подобных.

Одним из примечательных образцов является квадрокоптер с сетью, которую он набрасывает на БПЛА противника сверху.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Еще один дрон-перехватчик напоминает ракету, которая стартует вертикально и на большой скорости таранит вражеский беспилотник снизу.

Источник изображения: topwar.ru

Есть и вовсе дрон, схожий с летающей тарелкой. Он также используется в качестве тарана.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит добавить, что это лишь часть перспективных разработок Израиля, предназначенных для борьбы с БПЛА. Ранее разработчики из еврейского государства представили комплекс, предназначенный для защиты от угроз, создаваемых дронами, который может использоваться как на земле, так и на различных платформах, включая пилотируемые и беспилотные транспортные средства.