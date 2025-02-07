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ЦАМТО

Состоялась выкатка первого P-8A "Посейдон", предназначенного для ВС Германии

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Источник изображения: Фото: bundeswehr.de

ЦАМТО, 6 февраля. Компания Boeing провела 4 февраля на предприятии в Сиэтле церемонию выкатки первого самолета базовой патрульной авиации нового поколения P-8A "Посейдон", предназначенного для ВС Германии.

На опубликованных видео и фото показан первый из восьми заказанных ВС Германии самолетов в новой окраске и с обозначениями ВМС Германии. В ближайшее время будут проведены комплексные испытания всех основных систем самолета. После дооснащения оборудованием и летных испытаний P-8A выполнит перегоночный перелет в Германию. Как ожидается, он будет передан заказчику в августе 2025 года.

Как говорится в сообщении, самолет с б.н. 63+01 (63 обозначает P-8A, а 01 – первый самолет; ранее P-3C "Орион" ВС Германии носили номер 60) в итоге поступит на вооружение эскадрильи морской авиации в Нордхольце (Нижняя Саксония).

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2020 года Министерство обороны Германии объявило об отказе от планов модернизации имеющихся самолетов БПА P-3C "Орион" и проведении исследования рынка для оценки возможности покупки имеющихся готовых платформ.

В марте 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также другого связанного оборудования и услуг на сумму до 1,77 млрд. долл.

В июне 2021 года Министерством обороны Германии подписало письмо с предложением и принятием предложения по поставке пяти самолетов P-8A "Посейдон" корпорации Boeing.

В сентябре 2021 года ВМС США заключили с корпорацией Boeing начальный контракт стоимостью 756,635 млн. долл. на поставку для ВС Германии 5 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках программы "Иностранные военные продажи". Как планируется, поставки в 2025 году.

В ноябре 2023 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил выделение средств в размере 1,1 млрд. евро на закупку в США трех дополнительных самолетов P-8A "Посейдон".

Немецкие СМИ ранее сообщали, что дополнительно может быть закуплено еще 7 самолетов, но с учетом бюджетных ограничений сейчас это представляется маловероятным.

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Страны
Германия
США
Продукция
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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