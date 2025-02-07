Сменился директор Ярославского судостроительного завода

С четверга, 6 февраля, приступает к своим обязанностям новый генеральный директор ПАО "Ярославский судостроительный завод" Евгений Норенко. Решение о его назначении принял совет директоров предприятия в понедельник, 3 февраля.

"Прекратить 5 февраля 2025 года полномочия генерального директора ПАО "ЯСЗ" Новинькова Игоря Геннадьевича и назначить на должность генерального директора ПАО "ЯСЗ" Норенко Евгения Ивановича с 6 февраля 2025 года сроком на 5 лет", – говорится в опубликованном решении совета директоров.

"Ярославский судостроительный завод" "Ярнефтехимстрой"

Ранее Евгений Норенко до мая 2023 года занимал должность генерального директора судостроительного завода "Вымпел".

Евгений Норенко окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 1995 по 2005 годы проходил службу в отдельной бригаде пограничных сторожевых кораблей в Находке. После завершения службы работал на руководящих должностях в судоходной компании "Моррыбпром", Хабаровском судостроительном заводе, Находкинском судоремонтном заводе.