Конфликт на Украине вылился в погоню за редкоземельными металлами (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: Трамп готов поставлять оружие Киеву в обмен на редкоземельные металлы

Трамп снова готов отправлять Украине оружие — в обмен на редкоземельные металлы, пишет Telegraph. Недра Украины могли бы ослабить стратегическую зависимость США от Китая. Наконец-то мы узнали настоящую цель этого конфликта, восклицают читатели.

Сэмюэль Рамани

Предложение президента Трампа обменять полезные ископаемые на дальнейшую поддержку вполне логично, учитывая богатства, которыми располагает Киев, — и цену потенциальной победы России

Президент Дональд Трамп пересмотрел свою давнюю неприязнь к военной помощи Украине. Это, безусловно, радостная весть для встревоженных украинцев, но его предложение отнюдь не бесплатное. Украине предстоит поставлять США стратегически ценные редкоземельные металлы, чтобы “уравнять весы”, на другой чаше которых уже лежит американская поддержка на сумму “почти 300 миллиардов долларов”.

Внимание Трампа к недрам Украины неудивительно. Высокопоставленные деятели Республиканской партии решительно предостерегают от господства Китая в поставках редкоземельных металлов. Решение Китая в отместку на американское ограничение экспорта передовых микросхем запретить поставки галлия, германия и сурьмы лишь льет воду на их мельницу. Горячее стремление Трампа упрочить американское влияние в Гренландии также диктуется интересом США к полезным ископаемым острова.

Однако риторика Трампа не по нраву некоторым союзникам США по НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение о редкоземельных металлах, назвав его эгоизмом, и потребовал, чтобы ресурсы Украины по окончании боевых действий пошли на восстановление страны. Его молча поддержали другие западные лидеры, которые считают благородную защиту государственного суверенитета и демократии достаточно вескими мотивами для поддержки Украины.

Но беззастенчивое стремление Трампа к редкоземельным металлам Украины имеет под собой вполне логические основания. Совокупные запасы редкоземельных металлов Украины оцениваются в 12 триллионов фунтов стерлингов.Украинские месторождения титана не только крупнейшие в Европе, но и составляют 7% от общемировых запасов. Кроме того, страна располагает одними из крупнейших месторождений лития на континенте, которые оцениваются в 500 тысяч тонн. Поскольку ни на одном один из литиевых месторождений полноценной добычи не велось, по стратегической ценности они могут даже превзойти запасы остальных европейских держав.

Поскольку экономика США зависит от импорта лития и редкоземельных металлов, недра Украины могли бы придать решающий импульс каналам поставок и ослабить стратегическую зависимость от Китая. Но есть одна загвоздка: значительная часть месторождений редкоземельных металлов находится в присоединенном к России Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях.

Российское владычество над этими ключевыми ресурсами неслучайно. С начала конфликта на Украине более десяти лет назад Москва последовательно концентрировала силы в районах, где сосредоточена львиная доля редкоземельных металлов. В частности, благодаря стремительному присоединению Крыма в марте 2014 года к России перешла значительная часть залежей марганца. В первые дни спецоперации в 2022 году Россия взяла под контроль литиевое месторождение Крутая Балка в Запорожье.

После того, как в прошлом году союзник Трампа сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заострил интерес США к редкоземельным металлам Украины, Кремль оказался готов к тому, что Трамп попытается заручиться доступом к минеральным ресурсам Киева. После его победы на выборах в ноябре российские войска сосредоточили наступательную огневую мощь на богатых литием районах Донбасса. Хотя Россия, безусловно, стремится освободить Красноармейск — важный логистический узел, — он также имеет решающее значение для разработки обширных месторождений лития в соседнем поселке Шевченко.

Заморозка конфликта на Украине при нынешних границах наверняка ускорит темпы российской добычи редкоземельных металлов и создаст непроницаемую для санкций цепочку поставок в автомобильной и оборонной промышленности. Наоборот, крах украинского фронта, если США свернут военную помощь, еще больше упрочит позиции России, а Кремль окажется в том положении, чтобы взять под контроль еще и залежи редкоземельных металлов в Днепропетровской области на 2,8 триллиона фунтов стерлингов. С такой сокровищницей Россия сможет экспортировать минеральные ресурсы противникам США по всему миру.

Чтобы избежать этого катастрофического сценария, соглашение по принципу “оружие за редкоземельные металлы” может оказаться для Киева лучшим способом гарантировать дальнейшую поддержку США,чтобы отбить у противника занятую территорию. Украинский плацдарм под Курском, если его удастся сохранить, может стать важной разменной монетой на переговорах о возврате месторождений на юге Украины, которые Россия не полностью контролирует. Украина надеется, что по достижении мирного урегулирования эти ресурсы укрепят ее стратегическую ценность для США и обеспечат надежные гарантии Вашингтона против потенциальной российской агрессии.

Поскольку Россия наотрез отказывается рассматривать мирные переговоры всерьез (Россия всегда подчеркивала, что готова к переговорам, просто противная сторона - в прямом и переносном смысле этого слова - от них отказалась. — Прим. ИноСМИ), откровенный и неприкрытый прагматизм Трампа может принести Украине неожиданную выгоду.

Сэмюэль Рамани — научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований

Комментарии читателей

Tom Davies

Почему вдруг все вместо самой земли заговорили о том, что находит под ней? Слушал новости про Украину каждый день — но услышал об этом первый раз. Интересно, почему? Уж простите, но неужели этот гангстер все это время был на шаг впереди нас?

Alan Parker

Монополия на эти ресурсы обеспечит Путину политическую власть — а это важный фактор. Контроль над значительной частью европейского зерна обеспечит ему мощное политическое давление на африканские страны, и они будут ходить перед ним на цыпочках.

King Kong

А на редкоземельные металлы можно купить солдат?! Прежде чем оказывать любую дополнительную военную поддержку, Украине давно пора снизить призывной возраст. Иначе накачивать ее оружием бессмысленно.

A random user

Воистину, лучшие друзья президента — редкоземельные металлы. (перифраз строчки “Лучшие друзья девушки — бриллианты” из популярной джазовой песни. — Прим. ИноСМИ)

Ross Whithorn

Можно сказать и так: теперь это уже не война со злыми русскими из-за принципов и “демократии”, а просто коммерческая сделка. Если украинцы не смогут заплатить, никакого оружия не получат. Но, как минимум, позиция США стала логичнее и рациональнее.

William Carson

Зато теперь мы узнали настоящую причину этой опосредованной войны: поставить Украину на колени, а затем стащить ее редкоземельные металлы — отсюда и все эти проволочки с оружием и эти бредни о демократии и свободе... Ха!

Max Kelada

Аморальный и беспринципный Трамп занимается шантажом, но всему есть свои пределы. Украине будет лучше провести всемирный аукцион по своим редкоземельным металлам — и пусть участвуют все страны, включая Китай.

Alan Parker

Выходит, нет абсолютно никакой разницы: Путин продает богатства российских недр ради финансирования армии, и именно этим планирует заняться Зеленский — распродажей украинских ресурсов ради финансирования армии.

Хотя я уверен, что многие кинутся убеждать нас в обратном.

Peter Leigh

Давайте начистоту: война в Персидском заливе велась сугубо ради нефти. Вот вам и прецедент.