Объявлены планы по числу производства самолетов МС-21 в год

Минпромторг заявил о планах выпускать 36 МС-21 ежегодно

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил о планах начать ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21 с 2027 года.

В интервью Первому каналу он отметил, что первоочередная задача – достичь производства не менее 36 самолетов в год, а затем удвоить эти мощности. Это включает планы по выходу на экспорт, что позволит расширить присутствие отечественной авиации на международном рынке, передает "Интерфакс".

Согласно Комплексной программе гражданской авиаотрасли, принятой в прошлом году, поставки МС-21 начнутся в 2025 году с девяти единиц. В 2026 году планируется увеличить производство до 31 самолета, а в 2027-м – до 36 единиц. Эти темпы должны обеспечить России лидирующие позиции в сфере гражданской авиации и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке.

В среду Алиханов сообщил, что в 2025 году планируется начать поставки первых самолетов Ту-214 в соответствии с комплексной программой развития авиапромышленности России.

Самолет Ту-214, оснащенный новыми российскими комплектующими, успешно совершил первый полет, который длился 1 час 10 минут.

Дарья Григоренко