Нетаньяху поддержал предложение Трампа переселить жителей сектора Газа

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в другие страны.

"Они могут уехать, они могут переехать и вернуться. Вы должны восстановить Газу. (...) Это первая хорошая идея, которую я услышал", - заявил Нетаньяху в интервью Fox News.

Он призвал "развивать, изучать и воплощать в жизнь" эту идею, которая "создаст новое будущее для всех".

Израильский премьер добавил, что Трамп не говорил об отправке американских военных для окончательного уничтожения ХАМАС.

"Я также не думаю, что он сказал, что собирается финансировать это. Он сказал, что соседние государства, богатые государства, сделают это", - сказал Нетаньяху.

Он также выразил мнение, что "большинство арабских стран перестали считать Израиль своим главным врагом и стали смотреть на Иран".

"Они признают, что Израиль - единственная страна на Ближнем Востоке, которая воевала с Ираном", - заявил израильский лидер.

Приход Трампа в Белый дом "дает огромную-огромную поддержку тем, кто желает увидеть сворачивание агрессии Ирана", подчеркнул Нетаньяху.

Накануне Трамп заявил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию. Против этого выступило несколько арабских стран.

По мнению американского президента, Соединенные Штаты должны взять палестинский анклав под контроль, провести "обезвреживание опасных бомб и другого оружия" и перестроить эту территорию.