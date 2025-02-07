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ТАСС

РФ готова предложить Индии организацию совместного производства Су-57Э

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Су-57Э на выставке Airshow China 2024 в Чжухае
Су-57Э на выставке Airshow China 2024 в Чжухае.
Источник изображения: РИА Новости

В числе предложений Рособоронэкспорта Нью-Дели также значатся поставка готовых самолетов и содействие в разработке индийского истребителя пятого поколения, рассказал гендиректор предприятия Александр Михеев

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия готова предложить Индии всемерное сотрудничество по проекту истребителя пятого поколения Су-57Э, в том числе совместное производство. Самолет впервые примет участие на международном авиасалоне Aero India, сообщили в Ростехе.

"Рособоронэкспорт предлагает всемерное развитие сотрудничества по проекту Су-57Э. В числе наших предложений - поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения", - сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В Ростехе ожидают большого интереса к истребителю, который примет участие в демонстрационных полетах на авиасалоне в Бангалоре. Обновленную летную программу представит заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.

"Индия - наш давний стратегический партнер, эксплуатирующий значительное количество российской техники. Мы готовы продолжить многолетнюю историю успешного сотрудничества наших стран и при разработке новых поколений авиационной техники", - сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам противовоздушной обороны. Самолет способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника.

Международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India проводится с 1996 года на территории военно-воздушной базы ВВС Елаханка. В 2025 году уже 15-я по счету выставка пройдет с 10 по 14 февраля. 

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Истребитель 5 поколения
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