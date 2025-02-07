Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57

Рособоронэкспорт: Россия предложила организацию производства Су-57 в Индии

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня, сообщил генеральный директор госкомпании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" предлагает всемерное развитие сотрудничества по проекту Су-57Э. В числе наших предложений поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения", - приводит пресс-служба "Ростеха" слова Михеева.

Отмечается, что экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков.

"Индия – наш давний стратегический партнер, эксплуатирующий значительное количество российской техники. Мы готовы продолжить многолетнюю историю успешного сотрудничества наших стран и при разработке новых поколений авиационной техники", – сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

Су-57Э будет представлен на международной авиационно-космической выставке и авиасалоне Aero India, который в 2025 году пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе ВВС Индии "Елаханка".