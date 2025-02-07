"Ростех" продвигает истребитель Су-57 на экспорт

Ростех продвигает новейший российский истребитель Су-57 на экспорт

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Ростех" продвигает новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 на экспорт и расширяет производственные мощности, чтобы обеспечить растущий спрос на этот самолет, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Су-57 - передовая машина пятого поколения, которая востребована как ВКС России, так и нашими зарубежными партнерами. Мы ожидаем большой интерес к истребителю на авиасалоне в Бангалоре. Наряду с совершенствованием самолета и его продвижением на новые рынки специалисты ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации - ред.) работают над расширением производственных мощностей, чтобы обеспечить растущий спрос на этот истребитель", – говорится в сообщении.

В госкорпорации назвали Су-57 единственным в мире истребителем пятого поколения, который доказал эффективность противодействия западным комплексам ПВО в реальных боевых условиях. Самолет, отличающийся малой заметностью для локаторов противника, способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения.

Истребитель будет представлен на международной авиационно-космической выставке и авиасалоне Aero India, который в 2025 году пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе ВВС Индии "Елаханка".

На стенде Объединенной авиастроительной корпорации в рамках организованной "Рособоронэкспортом" единой российской экспозиции посетители Aero India смогут "полетать" на интерактивном тренажере Су-57Э с использованием элементов виртуальной реальности.