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РИА Новости

На Aero India представят обновленную пилотажную программу Су-57Э

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Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э
Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

Заслуженный летчик-испытатель Богдан представит обновленный Су-57Э на Aero India

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан представит обновленную пилотажную программу истребителя Су-57Э на выставке Aero India, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".

"Новейший самолет пятого поколения Су-57Э впервые будет демонстрироваться на международном авиасалоне Aero India 2025. Истребитель примет участие в демонстрационных полетах. Обновленную летную программу представит заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребитель Су-57Э разработки и производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на выставке представит "Рособоронэкспорт". Обе компании входят в госкорпорацию "Ростех".

Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на авиасалоне Airshow China в Китае. Огромный интерес участников выставки вызвали фигуры высшего пилотажа в исполнении Богдана, и в тот раз управлявшего самолетом.

Международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India проводится с 1996 года на территории военно-воздушной базы ВВС "Елаханка". В 2025 году уже 15-я по счету выставка пройдет с 10 по 14 февраля.

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Истребитель 5 поколения
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