Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 17 февраля

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что это "будет хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима"

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине в ответ на инициативу западных дипломатов провести заседание по этой теме 24 февраля. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Начался февраль и у руля в СБ на этот месяц встали наши китайские коллеги. Мы желаем им успешного председательства в Совете, уверены в их мудрости и выдержке, необходимых для качественного осуществления этой функции. Тем временем наши западные коллеги, разумеется, не хотят дать миру забыть об Украине. Уже в первые дни они запросили на 24 февраля заседание по 3-й годовщине начала СВО (они, понятное дело, называют ее иначе). Мы в долгу не остались и сразу же запросили на 17 февраля заседание в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер", - написал дипломат в своем канале в Telegram.

Полянский отметил, что это "будет хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима, готовивших его, как мы сегодня знаем, к войне с Россией".