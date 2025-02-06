Путин: ВС РФ воюют на курском направлении "круто, грамотно, дерзко"

Президент отметил, что на этом участке боевого соприкосновения воюют морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии и многие другие подразделения

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Несколько подразделений ВС РФ сражаются на курском направлении "круто, грамотно, дерзко". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

В ходе встречи Хинштейн передал Путину просьбу от 155-й бригады морской пехоты присвоить ей почетное наименование в честь Курска. Глава государства отметил, что все сражающиеся на курском направлении бойцы будут отмечены соответствующим образом.

"Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, и десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии и многие другие подразделения, и все они соответствующим образом будут отмечены", - сказал глава государства.

Говоря о просьбе 155-й бригады морпехов, Путин отметил, что она будет удовлетворена. "Со словами благодарности за все, что они делают для родины", - добавил он.