«Крупные корабли становятся всё более уязвимыми»: в западной прессе предлагают переходить на ударные катера

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Ракетный катер НОАК класса Type 022
В современных условиях флоты требуется организовывать по принципу распределённой огневой мощи. Костяком ВМС должны стать быстроходные ракетные катера и БПЛА, так как они представляют собой экономически выгодную и тактически более предпочтительную альтернативу крупным и уязвимым боевым кораблям.
Данное мнение высказывается в издании ASPI Strategist:
Как указывается, ударные катера являются универсальным решением, так как они могут быть оснащены ПКР и ЗУР и использовать для наведения источники внешнего целеуказания, например, наземные РЛС или авиацию. В итоге они станут средством дальнобойного поражения как надводных, так и воздушных целей.
Крупные вымпела становятся всё более уязвимыми в современных конфликтах, где их можно быстро нейтрализовать с помощью продвинутых сенсоров, высокоточного оружия и нетрадиционной тактики.
Как отмечается, история показывает эффективность небольших, манёвренных и многочисленных судов. Во время Второй мировой войны, например, в битве у острова Саво, торпедные катера отлично справлялись с тактикой «бей и беги» против более крупных японских кораблей, используя скорость и манёвренность, чтобы превзойти превосходящую огневую мощь.
- высказывается предложение в западной прессе.
Источник изображения: topwar.ru
Отстрел торпеды с катера класса Hamina ВМС Финляндии
Живучесть катеров могут усилить малозаметная конструкция, системы РЭБ и ложные цели. В сочетании с тактикой, в которой упор делается на скорость, рассредоточение и внезапные удары, они могут свести к минимуму свою уязвимость и максимально расширить свой наступательный потенциал. Единственным недостатком подобных сил является небольшая дальность хода, однако его можно решить путём бункеровки и пополнения запасов в море или на оперативных базах.
В их пользу убедительно говорят и финансовые аргументы. Флот из 25 ракетных катеров, каждый из которых стоит $100-150 млн, обошёлся бы в сумму от $2,5 до $3,75 млрд, что гораздо меньше, чем $9 млрд, необходимых для закупки трёх эсминцев класса Hobart, которые приобрели ВМС Австралии.
Эксплуатационные расходы также ниже. Эсминцу требуется экипаж из примерно 200 чел., а ракетный катер может работать с экипажем из 15–30 чел. Его численность настолько небольшая, что можно рассмотреть возможность использования двух экипажей – один пребывает в море, другой набирается сил на берегу.
Корветы меньше и дешевле эсминцев, но ударные катера превосходят их по ключевым показателям. Например, для управления корветами обычно требуется экипаж из 40–60 чел. Меньший размер и повышенная манёвренность катеров делают их более эффективными в прибрежных и мелководных районах, где корветы могут испытывать трудности. Современные катера могут развивать скорость до 45 узлов (83 км/ч), значительно опережая корветы, ход которых обычно составляет от 25 до 30 узлов.
- делается вывод в издании.