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Военное обозрение

Комсомольский-на-Амуре авиазавод соберёт два экземпляра перспективного лёгкого истребителя Су-75 Checkmate для испытаний

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Источник изображения: topwar.ru

Два опытных образца легкого перспективного однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate будут собраны на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) в этом году. Такие планы озвучил директор авиазавода Юрий Кондратьев.

КнААЗ в 2025 году соберет два экземпляра легкого истребителя Су-75, один из которых будет направлен на статические испытания, а второй приступит к летным. Также планируется развертывание новых площадок для выпуска перспективного самолета, но это произойдет при появлении опытного образца самолета с перспективой его серийного выпуска.

Как только появится опытный образец Су-75 с перспективой серийного изготовления, нами, конечно, будет инициировано строительство дополнительных площадей под серийную сборку данных истребителей,

- заявил Кондратьев.

Пока же основной продукцией КнААЗ являются истребители Су-35С и Су-57. В этом году завод начнет поставлять новые версии этих самолетов в войска.

Перспективный истребитель Су-75 создается с открытой архитектурой в трех вариантах: одноместный, двухместный и беспилотный. Самолет разрабатывается с учетом поставок как российским ВКС, так и иностранным заказчикам. Заявленные характеристики: скорость — до 2М, дальность полета — до 3 тысяч км, масса боевой нагрузки — 7,4 тыс. кг. Установлен радар с АФАР, система круговой оптической и радиотехнической разведки, встроенная система радиоэлектронных помех, оптическая прицельная система, система широкодиапазонной связи.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Су-35С
Проекты
АФАР
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