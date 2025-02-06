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ТАСС

Зеленский признался, что боится даже думать о прекращении помощи США

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © Leon Neal/ Pool via AP

По его словам, без американской помощи ВСУ не смогут противостоять РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский признался, что не хотел бы даже думать о том, что будет с Украиной в случае прекращения поддержки со стороны США. По его словам, без американской помощи ВСУ не смогут противостоять РФ.

"Я не хотел бы даже фантазировать, что будет, если война будет продолжаться, но уже как война России против Украины без США. Я бы не рисковал сегодня делать даже выводы, что может быть", - сказал он журналистам. Фрагмент видео опубликовало агентство УНИАН. По словам Зеленского, прекращение помощи со стороны США "очень-очень рискованно" для Украины. "Это точно ударит по нашей мощи <...>. Мы будем слабее, и удержим ли мы [фронт], я не уверен", - добавил он.

На этом фоне Зеленский поблагодарил США за то, что поддержка пока не остановлена, но отметил, что о новых пакетах помощи "рано говорить". Он также выразил надежду на "встречи и звонки" с командой президента США Дональда Трампа.

В Киеве давно опасаются, что при Трампе ситуация с оказанием поддержки со стороны США может резко ухудшиться. 4 февраля Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что ВСУ не способны вернуть утраченные Киевом территории, и обвинил Запад в недостаточной поддержке. Он также охарактеризовал нынешнее положение ВСУ на поле боя как "очень сложное" и заявил, что Киев готов к завершению горячей фазы боевых действий. 

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