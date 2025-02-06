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РИА Новости

Раскрыты детали проекта договора с Белоруссией о гарантиях безопасности

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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны России

РФ сможет применить ядерное оружие в ответ на обычное в случае нападения на РБ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающее угрозу суверенитету или территориальной целостности, сказано в документе, который размещен в думской электронной базе.

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

"Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности", - сообщается в документе.

Отмечается, что, если РФ или Белоруссия будут подвергнуты посягательствам, стороны незамедлительно приступают к консультациям с целью выработки согласованных мер реагирования.

Также в документе указано, что в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Республики Беларусь на территории Белоруссии могут создаваться военные и иные объекты России, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации.

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Белоруссия
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Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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