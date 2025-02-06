КРЭТ впервые представит на NAIS стенд для проверки цифровой связи самолетов

Он предназначен для тестирования бортового и наземного оборудования, а также приложений авиационного оперативного контроля

Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех впервые представит на NAIS-2025 в Москве стенд для проверки всех видов цифровой связи самолетов. Он предназначен для тестирования бортового и наземного оборудования, а также приложений авиационного оперативного контроля.

На стенде КРЭТ посетители выставки также смогут увидеть системы для среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Будет представлен многофункциональный измеритель воздушных данных для самолета, благодаря которому экипаж получает информацию о высотно-скоростных параметрах, угле скольжения, температуре наружного воздуха и температуре торможения. Кроме того, в экспозиции будет демонстрироваться блок управления и контроля системы управления поворотом колес передней опоры шасси для самолета МС-21 при движении по взлетно-посадочной полосе.

В экспозиции концерна будет демонстрироваться бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-2015 и макет лазерного гироскопа, который также обеспечивает навигацию летательных аппаратов.

«Программа развития гражданской авиации — одно из важнейших направлений работы предприятий КРЭТ. Мы обладаем экспертизой в области систем и комплексов бортового оборудования, разрабатываем и производим навигационные, информационно-вычислительные и другие системы и индикаторы, без которых невозможен полет любого летательного аппарата. Наличие соответствующих компетенций позволило предприятиям КРЭТ в короткий срок заместить иностранную авионику для создания импортозамещенных версий гражданских самолетов», — отметил генеральный директор КРЭТ Александр Пан.

12-я Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) — одно из ведущих российских отраслевых мероприятий, посвященных развитию авиаперевозок. В салоне участвуют другие предприятия Ростеха, в том числе концерн «Радиоэлектронные технологии», Объединенная двигателестроительная корпорация, «Росэлектроника» и другие ведущие производители. Мероприятие проходит 5 и 6 февраля в «Крокус Экспо» в Москве.