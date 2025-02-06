ОАК принимает участие в NAIS-2025.

В пленарной дискуссии форума выступил генеральный директор корпорации Вадим Бадеха

Объединенная авиастроительная корпорация принимает участие в 12-й Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025, которая проходит в Москве. В пленарной дискуссии форума принял участие генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

В своем выступлении глава ОАК рассказал об актуальном статусе реализации гражданских программ корпорации.

«В программе создания новых российских гражданских лайнеров в полностью отечественном облике речь идет не только о создании планеров и двигателей, но и всех новых систем и агрегатов. И на сегодня у нас с коллегами по кооперации уже пройден важнейший этап — новые системы разработаны, созданы, что называется, „в железе“, установлены на опытные машины. В этом году нам предстоит самая ответственная работа — начало и выполнение интенсивной программы сертификационных летных испытаний. Параллельно мы разворачиваем серийное производство, чтобы после получения сертификатов типа оперативно начать поставки», — сказал Вадим Бадеха.

Также в пуле важнейших задач остается поддержание текущего парка отечественных самолетов SSJ-100, которые сегодня используются в семи российских авиакомпаниях. Налет флота SSJ-100 с начала эксплуатации составил более 1 745 000 летных часов, всего выполнено свыше 977 тысяч полетов.

ОАК ведет работы по локализации ремонта и импортозамещению комплектующих иностранного производства для самолетов, находящихся в авиапарках. Так, с февраля 2022 года количество компонентов SSJ-100, обслуживаемых в России, увеличилось более чем в пять раз и сегодня составляет 311 наименований. При этом по 214 компонентам обеспечена поддержка альтернативными разработчиками из числа российских компаний. Процесс импортозамещения в финальной стадии, российские аналоги систем созданы, осталось их испытать и внедрить в серию.

В 2025 году планируется активизировать работу по самолетам всей гражданской линейки. По программам «Суперджет» и МС-21 основная задача — проведение сертификационных испытаний самолетов в российском облике, в том числе подъем SJ-100 с отечественной силовой установкой.

Продолжается интенсивная программа летных испытаний на самолете Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117СТ-01, который прошел комплекс доработок. Самолет создается полностью из российских комплектующих. Воздушное судно совершило уже более 70 полетов, в том числе более 20 сертификационных, и налетало более 200 часов. В этом году планируется присоединить к испытаниям еще один опытный самолет для увеличения количества полетов и ускорения программы. В производстве находятся уже серийные самолеты, которые планируются к поставке эксплуатантам.

Для обеспечения этих задач на предприятиях ОАК уже реализуются программы опережающего развития и наращивания производственных мощностей, подготовки рабочих и инженеров на производстве.