Войти
Техкульт

Крошечные лопасти на фюзеляже транспортных самолетов сэкономят ВВС США миллионы долларов

377
0
0

Boeing C-17

В современной авиации иногда достаточно незначительного новшества для существенного изменения тактико-технических характеристик самолета. Именно это произошло с основным транспортным самолетом ВВС США, Великобритании, Канады и Австралии — Boeing C-17 Globemaster III.

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) совместно с рядом частных компаний нашли возможность уменьшить сопротивление транспортного самолета, не внося серьезных изменений в его конструкцию.

Boeing C-17

Ноу-хау представляет собой напечатанную на 3D-принтере и приклеенную к задней части фюзеляжа микролопасть размером 10 х 41 см. Стоит уточнить — клей на редкость прочный и надежный. Дело в том, что при открытии в полете транспортного люка в задней части фюзеляжа возникает сопротивление и турбулентность, что приводит к дополнительному расходу топлива. Микролопасти улавливают воздушные потоки над самолетом и объединяют их, снижая сопротивление на 1 % и на столько же — расход топлива. Расчеты показывают, что проект окупится за семь месяцев и позволит ВВС США экономить на топливе до $14 млн. в год.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
США
Продукция
C-17
Компании
AFRL
Boeing
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 07:16
  • 7463
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.02 03:56
  • 3
«Крупные корабли становятся всё более уязвимыми»: в западной прессе предлагают переходить на ударные катера
  • 06.02 03:19
  • 0
К какой войне готовится Россия
  • 06.02 01:32
  • 1
Масштабная оптимизация ЦРУ. С чем связан ребрендинг американской разведки - Мнения ТАСС
  • 06.02 01:09
  • 1
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 06.02 00:32
  • 0
Ответ на "Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" — угроза Европе (The National Interest, США)"
  • 05.02 17:46
  • 359
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"