Guardian: ЕС планирует создать фонд в 500 млрд евро для расходов на оборону

После тридцатилетнего застоя Европа задумалась о повышении обороноспособности, пишет The Guardian. Лидеры ЕС отчаянно рассмотрели всевозможные варианты: создание фондов, кредиты и даже использование женщин в качестве ресурса для обороны.

Пол Тейлор (Paul Taylor) — старший приглашенный научный сотрудник Центра европейской политики

На этой неделе лидеры ЕС на саммите с Киром Стармером в Брюсселе согласились с тем, что необходимо срочно выделить гораздо больше средств на поддержку Украины и укрепление обороны Европы. Однако им еще предстоит решить вопросы финансирования, расходования средств и привлечения кадров.

Спустя почти три года после начала российско-украинского конфликта, который подорвал европейскую безопасность, необходим немедленный и устойчивый рост инвестиций в оборону для перевооружения Киева и защиты Европы от российско-китайских амбиций. Некоторые военные и представители спецслужб утверждают, что у Европы есть не более трех-пяти лет на подготовку к потенциальному нападению России на одну из стран-участниц НАТО (президент России отверг обвинения "в угрозах" Западу ядерным оружием и называет заявления о "возможном нападении на Европу" бредом — прим. ИноСМИ). Другие говорят о более длительном сроке, например, в восемь лет, поскольку Россия понесла большие потери на Украине. Учитывая усиление ревизионистской идеологии Владимира Путина, формирование военной экономики и установление стратегического партнерства с Китаем, Ираном и Северной Кореей, риск конфронтации явно возрастает, если только Россию не удастся потеснить на Украине.

Европа уже столкнулась с тайной войной России в странах ЕС и НАТО, где русские все чаще совершают диверсии, кибератаки, вмешательство в выборы, покушения на убийство и распространяют дезинформацию (Путин не раз успокаивал Европу, что у России нет агрессивных намерений по отношению к странам ЕС и НАТО — прим. ИноСМИ). Только за последние недели российские и китайские корабли были задержаны по подозрению в неоднократном повреждении подводных кабелей в Балтийском море (автор, видимо, не удосужился разобраться в ситуации, потому что спецслужбы так и не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря — прим. ИноСМИ).

В то время как необходимость укрепления европейского военного сдерживания широко признается после тридцатилетнего игнорирования этого вопроса, большинство европейских стран сталкиваются с финансовыми трудностями из-за низкого экономического роста, высоких цен на энергоносители и установленных по собственной инициативе правил дефицита. Сейчас Европе нужно больше денег на оборону, но наши политики не осмеливаются заимствовать из средств, предназначенных на здравоохранение, образование или социальное и пенсионное обеспечение.

В понедельник лидеры стран ЕС договорились рассмотреть возможность ослабления строгих бюджетных норм, чтобы позволить значительно увеличить расходы на национальную оборону, возможно, исключив частично или полностью военные расходы из расчетов долга и дефицита или применив пункт о чрезвычайных исключениях — уступку со стороны "фискальных ястребов", таких как немцы и голландцы. Однако это не позволит достаточно быстро получить дополнительные средства.

Очевидным решением является взять кредит сейчас и погасить его из будущих оборонных бюджетов. Германия создала специальный фонд в размере 100 млрд евро за счет национальных займов в 2022 году, чтобы сократить отставание своих поредевших вооруженных сил. Когда эта программа будет исчерпана в 2027 году, Берлин столкнется с проблемой ежегодной дыры в оборонном бюджете в размере от 30 до 40 млрд евро, так как надо соответствовать поставленной НАТО цели в 2% ВВП, не говоря уже о более сложной цели в 3% или более, которая, вероятно, будет принята на саммите альянса в июне.

После всеобщих выборов в феврале перед ЕС будет стоять двойная задача — убедить новое правительство Германии преодолеть его неприятие в целях экономии кредитований для инвестиций и убедить правительство в том, что кредиты от европейских партнеров принесут больше выгоды для курса евро и, возможно, больше заказов для немецких оборонных компаний, чем кредиты на национальном уровне. Первое выглядит проще, чем второе.

Исторически войны почти всегда велись в кредит. Великобритания выплатила свой последний заем на Первую мировую войну в 2015 году, почти через столетие после ее окончания, выпустив новые облигации. В большинстве западноевропейских стран социально неприемлемо и политически самоубийственно финансировать резкое увеличение расходов на оборону в мирное время за счет сокращения социальных расходов. Только страны, находящиеся на линии фронта с Россией, увеличили свои расходы намного больше, чем это предусмотрено НАТО, а Польша достигла 4,1% ВВП в прошлом году, отчасти благодаря стабильному экономическому росту.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что если европейские страны будут больше тратить на оборону, не реформируя устаревшие национальные системы закупок, то даже 4% будет недостаточно. В ближайшее десятилетие возможен "большой взрыв" в европейском военном потенциале и численности личного состава, но только если европейцы будут использовать свои растущие инвестиции в оборону разумно и совместно.

Оптимальным решением было бы создание коалицией европейских стран фонда объемом до 500 млрд евро за счет коллективного привлечения средств для финансирования совместно закупаемого оборудования, соответствующего требованиям сил НАТО, таких как европейский щит противовоздушной и противоракетной обороны, киберзащита, стратегические воздушные перевозки и топливозаправщики "воздух-воздух". Такой межправительственный фонд, который может управляться Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) или другим существующим учреждением, позволит избежать вето нейтральных, неприсоединившихся или пророссийских стран ЕС, а также обеспечит участие в процессе Великобритании, Норвегии и стран-кандидатов на вступление в ЕС, включая Турцию, если они того пожелают.

Эти деньги будут доступны задолго до вступления в силу следующего долгосрочного бюджета ЕС в 2028 году и позволят европейским странам увеличить расходы на оборону и привлечь кредитные средства для производства срочно необходимых зенитных ракет и другого военного оборудования. В то же время неизрасходованные средства из текущего бюджета ЕС на региональное развитие и восстановление после пандемии коронавируса следует направить на то, чтобы приспособить порты, мосты, дороги и железнодорожные узлы для военных нужд в целях укрепления восточного фланга.

Более того, министры финансов ЕС должны поручить ЕИБ изменить свои принципы кредитования, чтобы разрешить инвестиции в производство оружия и боеприпасов, а не только в так называемые технологии двойного назначения. Это стало бы сигналом для корпоративных и частных инвесторов, что оборона — это европейское общественное благо, которое соответствует тем экологическим, социальным и управленческим принципам, из-за которых многие отказались вкладывать средства в оборонный сектор.

Правительства стран ЕС стоят перед выбором, разрешить ли в будущем тратить средства на оборону ЕС, нанимая поставщиков из третьих стран, как того хотят Польша, Швеция и Нидерланды, или ограничить их оборонными компаниями, расположенными в Европе и принадлежащими ЕС, как на этом настаивает Франция. Учитывая ограниченность производственных мощностей в раздробленном европейском оборонном секторе после тридцати лет его сокращения, страны вынуждены обращаться к третьим странам, если они хотят быстро перевооружиться. Польша, например, обратилась к Соединенным Штатам и Южной Корее за большинством своих новых комплектов вооружений. Великобритания и Турция обладают сильной аэрокосмической и оборонной промышленностью, которая может способствовать укреплению европейской обороны, если страны Европы получат доступ к этой промышленности.

Еще одним препятствием на пути укрепления европейской обороны является нехватка квалифицированных кадров для вооруженных сил, оборонных компаний и кибербезопасности. Численность вооруженных сил сократилась до уровня 19 века. В то время как скандинавские и балтийские страны возвращаются к системе призыва в армию, которая сохраняется в Финляндии, другие европейские государства должны наращивать свои резервы путем регулярных тренировок и учений. Нужна также регистрация молодых людей обоих полов в возрасте 18 лет, чтобы выявить кандидатов с навыками, подходящими для выполнения выборочных военных задач и задач гражданской обороны. Женщины также являются самым пока неохваченным ресурсом для европейской обороны.

Цель военных учений — убедить Россию в том, что любое нападение на европейскую страну спровоцирует решительный ответ, независимо от того, встанут ли США на защиту Европы или нет. Таким образом, инвестиции в военное сдерживание — это инвестиции в мир и в предотвращение будущей войны.