Путин отменил межвидовой статус военных округов в России

Президент России Владимир Путин отменил межвидовой статус военных округов в РФ. Соответствующий указ размещен 5 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Из пункта 1 слово «межвидовым» исключить», — сказано в документе.

Согласно указу, из подчинения военным округам вышли Военно-морской флот (ВМФ) и Воздушно-космические силы (ВКС). Кроме того, управлениями будут заменены объединенные стратегические командования.

«В состав военного округа входят управление военного округа, объединения, соединения, органы военной полиции, воинские части, организации Вооруженных сил и военные комиссариаты, дислоцированные на его территории, в соответствии с перечнями, утвержденными министром обороны Российской Федерации [Андреем Белоусовым], а в отдельных случаях — российские военные базы (объекты), дислоцированные за пределами территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

До этого, 16 декабря, глава государства заявил, что штатная численность Вооруженных сил (ВС) России увеличилась до 1,5 млн человек. В армии развиваются силы общего назначения, отметил российский президент.