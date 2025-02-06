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Военное обозрение

Показаны кадры совместной работы систем ПВО «Бавар-373» и С-300 на учениях в Иране

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы видеокадры, на которых можно увидеть совместную работу систем ПВО «Бавар-373» и С-300 во время второй фазы учений «Эктедар» в Иране.

В ходе заключительной фазы крупномасштабных военных учений иранские силы ПВО отработали поражение высотных целей при помощи ракетных систем разных типов, интегрированных в общенациональную сеть противовоздушной обороны. Действуя совместно, ЗРК «Бавар-373» и С-300 успешно обнаружили и поразили высотные цели.

Недавно представленная модернизированная версия иранского зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373» оснащена отдельными радиолокационными станциями, обеспечивающими обнаружение и сопровождение целей, а также управление огнем, что позволяет каждой пусковой установке действовать независимо, не полагаясь на центральный радар.

В настоящее время ЗРК этого типа уже находятся на вооружении иранской армии. Комплекс примечателен тем, что успешно взаимодействует с ЗРК других типов, благодаря чему его возможности могут существенно возрастать. Комплекс «Бавар-373» состоит из двух РЛС, системы управления и нескольких пусковых установок. Все системы располагаются на грузовом шасси Zafar иранского производства. Во внешних очертаниях пусковой установки иранского ЗРК отчетливо проглядываются черты американского комплекса Patriot. В частности, ТПК квадратной формы.

Однако, несмотря на очевидный прорыв Ирана в сфере разработки ЗРК, вооруженные силы исламской республики предпочитают использовать для прикрытия своих аэропортов и атомных электростанций системы ПВО российского производства, а именно С-300ПМУ2.

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Страны
Иран
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Проекты
Военные учения
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