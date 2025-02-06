Войти
bmpd.livejournal.com

Разработка новой модификации баллистической ракеты Trident II

311
0
0

Корпорация Lockheed Martin сообщила, что 31 января 2025 года заключила с военно-морскими силами США контракт на сумму 383 млн долл. с поправкой на издержки плюс поощрительное вознаграждение и издержки плюс фиксированное вознаграждение к существующему контракту с Lockheed Martin на разработку следующего поколения межконтинентальной баллистической ракеты для подводных лодок Trident II D5. В рамках этой модификации контракта Lockheed Martin разработает модернизированную ракету под обозначением Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2).

Изображение запуска межконтинентальной баллистической ракеты для подводных лодок Trident II D5 (с) Lockheed Martin

Новые ракеты Trident II D5LE2 должны составить главное вооружение перспективных американских атомных ракетных подводных лодок (ПЛАРБ) типа Columbia и перспективных британских ПЛАРБ типа Dreadnought. Предполагается, что эти ракеты будут оставаться на вооружении до 2084 года.

Lockheed Martin сообщила также, что в рамках данной программы начинает строительство нового завода в Тайтусвилле (штат Флорида) площадью около 225 000 квадратных футов (20900 квадратных метров) с числом занятых 300 человек, для производства компонентов для баллистической ракеты Trident II D5LE2. Завод будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Trident II
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Successor
Trident
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 07:16
  • 7463
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.02 03:56
  • 3
«Крупные корабли становятся всё более уязвимыми»: в западной прессе предлагают переходить на ударные катера
  • 06.02 03:19
  • 0
К какой войне готовится Россия
  • 06.02 01:32
  • 1
Масштабная оптимизация ЦРУ. С чем связан ребрендинг американской разведки - Мнения ТАСС
  • 06.02 01:09
  • 1
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 06.02 00:32
  • 0
Ответ на "Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" — угроза Европе (The National Interest, США)"
  • 05.02 17:46
  • 359
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"