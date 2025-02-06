Разработка новой модификации баллистической ракеты Trident II

Корпорация Lockheed Martin сообщила, что 31 января 2025 года заключила с военно-морскими силами США контракт на сумму 383 млн долл. с поправкой на издержки плюс поощрительное вознаграждение и издержки плюс фиксированное вознаграждение к существующему контракту с Lockheed Martin на разработку следующего поколения межконтинентальной баллистической ракеты для подводных лодок Trident II D5. В рамках этой модификации контракта Lockheed Martin разработает модернизированную ракету под обозначением Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2).

Изображение запуска межконтинентальной баллистической ракеты для подводных лодок Trident II D5 (с) Lockheed Martin

Новые ракеты Trident II D5LE2 должны составить главное вооружение перспективных американских атомных ракетных подводных лодок (ПЛАРБ) типа Columbia и перспективных британских ПЛАРБ типа Dreadnought. Предполагается, что эти ракеты будут оставаться на вооружении до 2084 года.

Lockheed Martin сообщила также, что в рамках данной программы начинает строительство нового завода в Тайтусвилле (штат Флорида) площадью около 225 000 квадратных футов (20900 квадратных метров) с числом занятых 300 человек, для производства компонентов для баллистической ракеты Trident II D5LE2. Завод будет введен в эксплуатацию в 2027 году.