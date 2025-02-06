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Военное обозрение

Укрепляет позиции в регионе: Индия заключила контракт с Россией на закупку противокорабельных ракет для своих подводных лодок

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Источник изображения: topwar.ru

4 февраля 2025 года Министерство обороны Индии объявило о подписании контракта с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет. Сделка направлена на усиление оперативных возможностей подводного флота страны и была заключена в присутствии министра обороны Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели, пишет портал Army Recognition.

В материале говорится, что ракеты предназначены для подводных лодок класса «Синдугхош» — индийских аналогов российских субмарин типа «Кило» проекта 877 «Палтус». Эти дизель-электрические субмарины, введенные в строй с 1986 года, способны выполнять задачи на глубине до 300 метров.

Хотя точное количество ракет и сроки поставок не раскрываются, эксперты предполагают, что речь идет о ракетах 3M-54 «Клаб-С» — экспортной версии российских «Калибров». Эти боеприпасы, разработанные конструкторским бюро «Новатор», имеют дальность от 220 до 300 км и способны поражать как морские, так и наземные цели. При этом их сверхзвуковая конечная фаза полета делает их устойчивыми к вражеским системам ПВО.

Авторы статьи подчеркивают, что «Клаб-С» уже используются на подлодках класса «Синдугхош» и совместимы с их пусковыми системами.

Данное вооружение позволяет субмаринам атаковать цели, оставаясь незамеченными. Ранее такие ракеты успешно применялись в боевых условиях, включая операции в Сирии, где продемонстрировали высокую эффективность.

Напоследок эксперты отметили, что вышеупомянутый контракт укрепляет оборонное партнерство Индии с Россией, которая остается ключевым поставщиком вооружений для индийских ВМС. В то же время, данное сотрудничество сегодня особенно важно для Нью-Дели на фоне растущей геополитической напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-S
Проекты
877 Палтус
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