К отправке в зону СВО готовятся танки Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М»

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Уралвагонзавод опубликовал свежие кадры испытаний танка Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М». Как поясняют на предприятии, этот комплекс обеспечивает многоуровневую защиту, в том числе от массовых поражений FPV-дронами противника. Кроме того, новейший комплекс позволяет танку сохранить ремонтопригодность даже после неоднократных попаданий различных боеприпасов.
– напоминают разработчики.
Они добавляют, что Т-90М имеет высокоточную многоканальную систему управления огнём, обеспечивающую эффективное поражение различных целей на больших дальностях днём и ночью, с места и в движении.
– подчеркивают специалисты.
Стоит отметить, что за время проведения специальной военной операции РФ на Украине танк Т-90М заслужил исключительно положительные отзывы военнослужащих ВС РФ, а также западных военных экспертов. И те, и другие отмечают его превосходство над стоящими на вооружении ВСУ западными образцами боевой техники.