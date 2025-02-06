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Военное обозрение

К отправке в зону СВО готовятся танки Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М»

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Источник изображения: topwar.ru

Уралвагонзавод опубликовал свежие кадры испытаний танка Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М». Как поясняют на предприятии, этот комплекс обеспечивает многоуровневую защиту, в том числе от массовых поражений FPV-дронами противника. Кроме того, новейший комплекс позволяет танку сохранить ремонтопригодность даже после неоднократных попаданий различных боеприпасов.

5 февраля 2020 года, были завершены государственные испытания танка Т-90М «Прорыв». По своей компоновке это самый продвинутый танк в мире. Его шасси универсально, что делает Т-90 самой популярной на сегодняшний день базой для производства других машин

– напоминают разработчики.

Они добавляют, что Т-90М имеет высокоточную многоканальную систему управления огнём, обеспечивающую эффективное поражение различных целей на больших дальностях днём и ночью, с места и в движении.

Танк оснащён автоматизированной системой боевого управления в тактическом звене, которая позволяет оперативно вести обмен данными по целям противника, выполняя целеуказание и целераспределение для поражения целей, в том числе ненаблюдаемых – в автоматизированной режиме стрельбы с закрытых огневых позиций

– подчеркивают специалисты.


Стоит отметить, что за время проведения специальной военной операции РФ на Украине танк Т-90М заслужил исключительно положительные отзывы военнослужащих ВС РФ, а также западных военных экспертов. И те, и другие отмечают его превосходство над стоящими на вооружении ВСУ западными образцами боевой техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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