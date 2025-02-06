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Hanwha и Hyundai поборются за заказ на шесть эсминцев для ВМС Южной Кореи

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Власти Южной Кореи выбрали Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries в качестве финалистов конкурса на роль генподрядчика по программе разработки и строительства эсминцев нового поколения типа KDDX.

KDDX – это проект стоимостью 8 трлн вон (5,5 млрд долларов США), предусматривающий постройку до шести малозаметных кораблей с управляемыми ракетами для ВМС Республики Корея к 2030-м годам.

Модель эсминца класса KDDX

Википедия


Как уточняет The Defense Post, решение, подтвержденное Министерством торговли, промышленности и энергетики (MOTIE), одобрено по итогам всестороннего анализа, включающего оценку производственных мощностей и связанных с ними требований безопасности.

Процесс включал в себя инспекцию верфей, проведенную Управлением программы оборонных закупок в партнерстве с ВМС Южной Кореи и другими подведомственными Минобороны организациями.

Hanwha и Hyundai уже приняли участие в ранних этапах южнокорейской программы KDDX. В 2012 году Hanwha получила контракт на разработку первоначального проекта будущего эсминца. В 2020 году у Hyundai заказали базовое проектирование корабля нового поколения.

The Defense Post отмечает, что по опыту предыдущих тендеров для ВМС Южной Кореи, компания, ответственная за базовое проектирование, как правило, получает затем подряд на детальное проектирование и на постройку кораблей.

Предполагается, что длина эсминца класса KDDX составит около 155 метров. Корабль должен стать первым эсминцем, полностью построенным с использованием южнокорейских технологий, начиная от конструкции корпуса и боевой системы и заканчивая современными РЛС и вооружениями.

Энергетическую установку намерены оснастить двумя газотурбинными генераторами и тремя дизельными генераторами, а также маршевым электродвигателем мощностью 25 МВт. Такая компоновка высокой мощности позволит направить избыточную энергию в частности на функционирование оружия направленной энергии (лазерные комплексы).

KDDX получит интегрированную мачту Hanwha Systems (I-MAST), оснащенную двухдиапазонной многофункциональной РЛС. Радар S-диапазона (дециметровые и сантиметровые длины волн, 2–4 ГГц) используется для обнаружения и сопровождения целей большого радиуса действия, а также обнаружения и сопровождения баллистических ракет, а радар Х-диапазона (сантиметровые длины волн, 8–12 ГГц) предназначен для наблюдения за воздушными угрозами в ближнем радиусе и для обнаружения и сопровождения надводных объектов.

Эсминцы типа KDDX планируют вооружить 127-мм орудием, двумя 30-мм арткомплексами типа CIWS-II, пусковой установкой на восемь противокорабельных ракет (потенциально – C-Star от LIG Nex1), а также вертикальной установкой KLVS для зенитных ракет типа L-SAM.

Поставку шести эсминцев хотят завершить к 2036 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
LIG Nex1
Минпромэнерго РФ
Проекты
2020-й год
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