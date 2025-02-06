Американские военные покинут Сирию, Пентагон начал разработку плана по полному выводу войск

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Американские военные намерены покинуть Сирию, политика новой администрации не предусматривает присутствие военного контингента США на сирийской территории. Пентагон уже начал разрабатывать план по выводу войск.

США с большой вероятностью покинут Сирию, выведя оттуда все войска. Пока данная информация неофициальная, на уровне заявлений чиновников, сообщивших о разработке Пентагоном планов по отправке американских военных домой. По данным телекомпании NBC, план будет предусматривать несколько вариантов вывода и будет зависеть от обстановки. Пока говорится о сроках в 30, 60 и 90 дней.

Еще одним подтверждением данной информации является январское предупреждение Белого дома, сделанное в адрес израильских властей. В нем члены команды Трампа предупредили Израиль, что намерены вывести солдат из Сирии.

Карта с зонами контроля США и России в Сирии Источник изображения: topwar.ru

На сегодняшний день контингент США в Сирии составляет порядка 2 тысяч человек, размещенных на военных базах в северо-восточных районах страны, контролируемых курдами. Там же расположены самые богатые нефтяные месторождения на территории Сирии, из-за которых США и держали своих военных. Выводу американцев очень обрадуется Турция, у которой свои счеты к курдам, а новые власти Сирии помогут туркам взять эти районы под свой контроль. Сейчас турецкие войска сдерживает только присутствие там американцев.

Также поддержку США в данном регионе потеряет Израиль, имеющий свои виды на часть территории Сирии. Но это уже другой вопрос.