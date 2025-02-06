ВВС Малайзии близки к покупке истребителей F/A-18C/D "Хорнет" из состава ВВС Кувейта

ЦАМТО, 5 февраля. Контракт на приобретение 30 истребителей F/A-18C/D "Хорнет" из состава ВВС Кувейта будет финализирован в 2025 году, заявил малазийскому новостному агентству Bernama замминистра обороны Малайзии Адли Захари.

Ожидается, что необходимые для этого документы будут согласованы Военно-воздушными силами Кувейта и Министерством обороны США в ближайшее время. По информации заместителя министра, закупка 30 истребителей находится на завершающей стадии обсуждения. Обе стороны дали принципиальное согласие на поставку самолетов в кратчайшие сроки.

Целью закупки истребителей является расширение парка боевых самолетов ВВС Малайзии, что будет способствовать укреплению обороноспособности страны.

Покупка самолетов из состава вооруженных сил позволит получить их в короткий срок по сравнению с приобретением новых, на производство которых потребуется определенное время. По оценке, состояние приобретаемых истребителей позволит эксплуатировать их еще длительное время.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2024 года командующий ВВС Малайзии Мохд Асгар Хан бин Гориман Хан сообщил о намерении провести переговоры о покупке самолетов F/A-18C/D "Хорнет" из состава ВВС Кувейта. ВВС Малайзии рассматривают возможность их приобретения уже несколько лет. В декабре 2021 года в СМИ сообщалось о планах покупки до 33 самолетов (26 ед. F/A-18C и 7 F/A-18D).

В июле 2024 года министр обороны Малайзии Халед Нордин обсудил вопрос покупки с послом Кувейта в Малайзии Рашидом Мохаммедом Рашедом Аль-Салехом. Накануне встречи направленная в Кувейт группа специалистов ВВС Малайзии завершила оценку состояния F/A-18C/D "Хорнет".

В октябре 2024 года кувейтская сторона согласилась приступить к переговорам о продаже истребителей, для чего была создана совместная комиссия.