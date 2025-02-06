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ТАСС

Пермский "Протон-ПМ" начал производить двигатели для ракет "Ангара"

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Двигатели РД-191
Двигатели РД-191.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Производство открыли в микрорайоне Новые Ляды, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пермское предприятие "Протон-ПМ" (входит в Роскосмос) начало производство жидкостных двигателей РД-191 для ракет-носителей семейства "Ангара". Об этом сообщили в госкорпорации.

"Протон-ПМ 5 февраля открыло современное производство ракетных двигателей в микрорайоне Новые Ляды. <…> Новое производство обеспечит готовность предприятия к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет "Ангара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в торжественной церемонии участвовали глава Роскосмоса Юрий Борисов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, гендиректор НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос) Иван Краснов и директор департамента "Промсвязьбанка" Сергей Добрин.

В Роскосмосе добавили, что Борисов, Махонин и Добрин с представителями промышленности обсудили проект строительства жилого комплекса "Новый Звездный" для сотрудников предприятий.

О семействе ракет "Ангара"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. В их топливе используются керосин и жидкий кислород - экологически чистые компоненты, в отличие от топлива "Протона-М", который ракеты "Ангара" заменят в ближайшей перспективе.

В августе прошлого года гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) Алексей Варочко сообщил ТАСС, что омский филиал центра - производственное объединение "Полет" - приступил к серийному производству ракет-носителей "Ангара". 

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РД-191
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Роскосмос
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