В УВЗ назвали танк Т-90М "Прорыв" самым продвинутым танком в мире

На предприятии уточнили, что Т-90М имеет высокоточную многоканальную систему управления огнем

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Танк Т-90М "Прорыв" является самым продвинутым в мире по своей компоновке. Об этом говорится в сообщении "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") в связи с пятилетием завершения государственных испытаний танка.

"По своей компоновке это самый продвинутый танк в мире. Его шасси универсально, что делает Т-90 самой популярной на сегодняшний день базой для производства других машин. На этой платформе создано большое количество спецтехники, среди которой УБИМ, ИМР-3М, БМР-3М, БРЭМ-1М, а также БМПТ, ТОС-1А "Солнцепек" и другие", - говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что Т-90М имеет высокоточную многоканальную систему управления огнем. Она обеспечивает эффективное поражение различных целей на больших дальностях в любое время суток с места и на ходу.

В УВЗ напомнили, что танк оснащен автоматизированной системой боевого управления в тактическом звене, что позволяет ему оперативно вести обмен данными по целям противника, в том числе ненаблюдаемым. Защита танка Т-90М реализована по модульному принципу и обеспечивает многоуровневую защиту, в том числе от FPV-дронов. Такая броня повышает уровень живучести и ремонтопригодности боевой машины.

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.

Машина получила принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель (1 130 л. с.). "Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Новый многоканальный прицел обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка.