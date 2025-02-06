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В США назвали крейсер «Адмирал Нахимов» символом мощи России

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Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости.

TWZ: Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» станет символом военно-морской мощи РФ

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 11442М, который находится на ремонте и модернизации, станет символом военно-морской мощи России. Преимущества корабля назвал обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

«Какой бы ни была окончательная конфигурация "Адмирала Нахимова" после его возвращения в строй, этот впечатляющий военный корабль станет очень важным символом военно-морской мощи России и сможет служить еще много лет», — пишет он.

Отмечается, что модернизированный корабль получит десять стрельбовых комплексов, вмещающих по восемь крылатых ракет «Калибр-НК», «Оникс» или «Циркон». Защиту ТАРКР от воздушных целей обеспечат зенитные ракетные комплексы С-300ФМ «Форт» и ракетно-пушечные «Панцири-М».

Ньюдик подчеркнул, что модернизированный «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным боевым кораблем Военно-морского флота России.

Ранее в феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что специалисты запустили второй атомный реактор «Адмирала Нахимова».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
С-300Ф
Циркон-С 3М22
Проекты
1144 Орлан
Калибр КР
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