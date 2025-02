Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)

TNI: российский боевой самолет ПАК ДА будет лучше американского B-21

У США уже имеется несколько демонстрационных экземпляров боевого самолета шестого поколения B-21, а русские только разрабатывают бомбардировщик-невидимку ПАК ДА, пишет TNI. Но есть все основания полагать, что когда производство начнется, преимущество будет у России.

Брэндон Вайхерт

Между тремя великими державами, правящих миром, который перестал быть однополярным, развернулась гонка за создание лучшего стратегического бомбардировщика-невидимки большой дальности. Исторически в этой области давно господствуют американцы. Однако это господство, как и глобальное первенство Америки после холодной войны как таковое, вызывает все больше сомнений.

Не только Китай представил серию боевых самолетов, которые могут бросить вызов американскому превосходству в стелс-технологиях, — в эту гонку отчаянно пытаются вмешаться русские.

На самом деле русские готовят противовес нашему новейшему стратегическому бомбардировщику-невидимке B-21 Raider (“Налетчик”). Русские называли свой самолет ПАК ДА (“Перспективный авиационный комплекс дальней авиации”), а разрабатывает его легендарное конструкторское бюро имени Туполева. На Западе уже ведутся жаркие споры о том, полетит ли самолет в ближайшее время.

В октябре прошлого года русские объявили, что работы продолжаются. Но теперь появились сообщения, что самолет не взлетит до 2030-х годов из-за дополнительного бремени, легшего на военно-промышленный комплекс в связи с продолжающимся конфликтом на Украине.

Однако чтó, если русским удастся построить ПАК ДА? И что, если американцам удастся вывести свои B-21 в реальный мир в достаточном количестве? Какой самолет победит в прямом противостоянии? Мы рассмотрим этот вопрос далее — и выводы наверняка вас удивят.

ПАК ДА

Считается, что российский самолет будет дозвуковым — с крейсерской скоростью порядка 800 километров в час. Вероятно, российские конструкторы отдали предпочтение дальности и скрытности, а не скорости этой птицы. Зато дальность полета предполагается от минимум 6 500 до почти 12 000 километров без дозаправки. ПАК ДА будет иметь практический потолок в 20 километров с максимальным взлетным весом около 145 тонн.

При этом о технических характеристиках самолета практически ничего не известно наверняка. Считается, что для его оснащения будут использоваться четыре турбовентиляторных двигателя Кузнецова. Однако, по слухам, для ПАК ДА будет разработан новый двигатель, пока что известный как “Изделие РФ”. Такой двигатель будет специально разработан для обеспечения скрытности и эффективности.

Что касается полезной нагрузки, то утверждается, что самолет будет нести от 27 до 32 тонн вооружения. Вооружение этого самолета наверняка будет включать крылатые ракеты — в частности, Х-102, Х-555 и Х-101/102. Кроме того, русские воспользуются своим преимуществом перед американцами в области гиперзвукового оружия и разместят на самолете производные от Х-47М2 “Кинжал” и, возможно, гиперзвуковые крылатые ракеты Х-95.

Иными словами, ПАК ДА сможет нести множество вооружений — как обычных, так и ядерных.

Российские источники намекнули, что ПАК ДА будут сопровождать рои беспилотников, которые сформируют вспомогательную эскадрилью.

Если этот самолет когда-нибудь взлетит с чертежной доски в недружественное небо, он обеспечит русским мощные ударные возможности, которых в противном случае силам Москвы будет не хватать.

B-21 Raider

Тем временем американцы уже разработали дальний бомбардировщик-невидимку следующего поколения в виде B-21 Raider. Впервые представленный в прошлом году в небе над Палмдейлом на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, B-21 построен из уникальных радиопоглощающих материалов по схеме “летающее крыло”. В его основу лег опыт, накопленный в ходе разработки бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit (“Дух”).

По словам конструкторов, B-21 способен нести как обычную, так и ядерную боевую нагрузку с широким арсеналом боеприпасов, как и ПАК ДА. Американцы намерены использовать B-21 для запуска ядерного оружия, включая гравитационные бомбы B61 и B83, а также ракет дальнего действия вне зоны поражения ПВО. ВВС также разработали гиперзвуковую крылатую ракету, чтобы посоперничать с теми, которыми русские намерены укомплектовать свой ПАК ДА.

Из обычного оружия американцы также разместят на B-21 целый ряд систем. К таковым относятся высокоточные унифицированные боеприпасы для непосредственной атаки цели (JDAM), которые позволяют ему выполнять задания без необходимости передового развертывания. Таким образом, его стратегический радиус действия и оперативная гибкость велики.

Считается, что дальность полета B-21 составляет около 12 000 километров, что позволяет самолету выполнять задания по всему миру без необходимости передового базирования.

Поскольку китайцы, русские и даже иранцы разрабатывают передовые системы ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD), которые могут помешать США демонстрировать силу в регионах их базирования, B-21 сможет эффективно прорывать эти “пузыри безопасности”, где враги Америки будут прятать свою мощь.

И, как и в случае с российским ПАК ДА, американские военные планируют развернуть B-21 в смешанных эскадрильях. Хотя сам B-21 будет пилотируемой системой, он будет работать в тандеме с беспилотными системами сопровождения в конфигурации “Верный ведомый”.

Конструкторы B-21 выучили уроки B-2 Spirit, который оказался дорогим, громоздким и сложным в обслуживании. В результате B-21 проектировался специально для ежедневных полетов. Он должен быть постоянно готов к выполнению заданий и, следовательно, значительно проще в эксплуатации. Американцы убеждены, что с течением времени B-21 станет дешевле в обслуживании, чем его предшественники-невидимки.

У B-21 есть лишь одна очевидная проблема — чрезвычайная дороговизна. Из-за обременительных затрат ВВС остановились на 150 самолетах, хотя им действительно нужно для эффективности действия 300 единиц. Учитывая, что каждая птичка обойдется в 700 миллионов долларов — почти в десять раз дороже F-35 Lightning II (“Молния”) — ВВС, скорее всего, получат несколько штук. Более того, военно-промышленная база Америки сломана и не работает.

Разумеется, у ВВС есть несколько демонстрационных экземпляров B-21. Но получат ли они еще такие самолеты в установленные сроки? И будут ли готовы гиперзвуковые крылатые ракеты, которые американцы только разрабатывают для B-21 Raider, в ближайшее время — и, опять же, в сколько-нибудь значимом количестве?

Это представляется маловероятным.

Кто же победит?

Ни B-21 Raider, ни туполевский ПАК ДА не будут сражаться друг с другом в прямом бою. Но если Вашингтон и Москва все же вступят в противостояние — гипотетически, если конфликт на Украине перерастет в прямую войну между Россией и НАТО — и если русским и американцам удастся запустить эти самолеты в производство и отправить их в бой, их возможности окажутся решающими для обеих сторон.

Увы, похоже, что ПАК ДА может иметь преимущество над американским соперником. Разумеется, всех подробностей ни об одном из самолетов мы не знаем, поскольку обе программы строго засекречены. У американцев более давняя история эксплуатации самолетов-невидимок. С другой стороны, у американцев есть серьезные трудности с созданием передовых платформ. Верно, что русские стали отдавать строительству ПАК ДА приоритет, но, с другой стороны, их военно-промышленная база находится в гораздо лучшем состоянии, чем у США.

Кроме того, предполагается, что ПАК ДА будет иметь гораздо бóльшую взлетную массу. Это означает, что он сможет донести до цели больше боеприпасов. Более того, у русских уже имеется надежный и постоянно пополняющийся запас гиперзвукового оружия. У американцев его нет. Кроме того, благодаря новому соглашению СНВ эпохи Обамы у Москвы также более современный ядерный арсенал, чем у Америки.

Даже если по малозаметности B-21 намного превосходит ПАК ДА (некоторые аналитики даже считают, что он “слизан” с более старого американского B-2 Spirit), русские теоретически могут наладить более массовое производство этих систем, оснастить их более смертоносным оружием и атаковать дальние цели НАТО гораздо быстрее, чем американцы — их.

Брэндон Вейхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг.