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Flotprom

Британский фрегат "Сатерленд" вышел на испытания после модернизации

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Британский фрегат "Сатерленд" класса "Тип-23", прошедший модернизацию энергетической системы и капитальный ремонт на верфи компании Babcock, приступил к испытаниям в море. Как сообщает Navy Recognition, благодаря работам, которые продолжались с 2020 года, корабль сможет продолжать выполнять задачи до 2030-х годов.

Во время испытаний новое оборудование пройдет проверку на соответствие заданным характеристикам в реальных условиях эксплуатации.

Фрегат "Сатерленд", Великобритания

UK MoD


Как напоминает издание, разработанные в 1980-х годах фрегаты "Тип-23" стали основной надводной силой Королевского военно-морского флота Великобритании. Первоначально разработанные для борьбы с подводными лодками в Северной Атлантике, со временем их роль расширилась и стала включать морское патрулирование, миссии по борьбе с пиратством, защиту торговых путей и операции быстрого реагирования.

После более чем тридцати лет службы этим кораблям, которых в строю осталось десять единиц, потребовалось значительное обновление для поддержки уровня боеготовности и обеспечения эксплуатационной эффективности во все более жестких условиях. Для решения этой проблемы запустили программу модернизации.

"Сатерленд", введенный в эксплуатацию в июле 1997 года, известен как самый быстрый из фрегатов "Тип-23": во время испытаний в 2004 году он развил скорость свыше 34 узлов.

Также этот фрегат стал уникальным в своем роде кораблем, поскольку во время крещения и спуска на воду в 1996 году о его борт разбили не традиционную бутылку шампанского, а бутылку виски Macallan, чтобы подчеркнуть связь с шотландским графством Сатерленд, в честь которого он назван.

"Сатерленд" не раз отличился за время службы. В 2017 году его выбрали для сопровождения авианосца "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth) во время его первого выхода из Росайта на морские испытания. Фрегат также стал первым кораблем Королевского флота, разместившим вертолет "Уайлдкэт" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Водоизмещение фрегатов класса "Тип-23" – 4900 тонн, длина корпуса – 133 метра, ширина – 16 метров. Оснащенный двумя турбинами, корабль развивает скорость до 28 узлов. Дальность плавания – 7500 морских миль. Экипаж – до 185 человек. Базовое вооружение: 114-мм артустановка, два 30-мм арткомплекса, противокорабельные ракеты "Гарпун", два 324-мм торпедных аппарата.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Компании
Babcock
Проекты
2020-й год
Авианосец
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