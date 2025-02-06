Interia: российский комплекс "2С38 "Деривация-ПВО" стал сильным ударом по НАТО

Зенитный артеллирийский комплекс "2С38 "Деривация-ПВО" скоро появится на фронте, пишет Interia. Он поражает все. Это будет еще один кошмар для ВСУ и удар для НАТО. По бездоказательному утверждению западных экспертов, решить некоторые проблемы с комплексом русским помог шведский трофей.

Как оказалось, недавно захваченная русскими одна из лучших в мире шведских боевых машин CV90 использовалась ими для усовершенствования новейшего российского зенитно-артиллерийского комплекса. Это удар по Швеции и НАТО в целом.

Получено первое доказательство того, что Москва использовала трофейную технику для улучшения своей новейшей системы ПВО. Это очень плохая новость не только для Швеции, но и для всего НАТО. Военные эксперты службы BulgarianMilitary.com сообщают, что русские разобрали на части шведскую боевую машину пехоты CV90 и получили очень много ценной информации о том, как работает эта техника.

В результате Москве удалось усовершенствовать свой новейший комплекс 2С38 "Деривация-ПВО". Благодаря этому российская армия сможет быстрее и эффективнее нейтрализовать любые средства воздушного нападения, такие как дроны-камикадзе, а также бронетехнику противника. Речь идет не только об украинской технике, но и о новейших разработках НАТО.

Россия улучшила оружие благодаря Швеции

"Ростех", один из крупнейших российских оружейных концернов, еще два года назад признавался, что в процессе создания комплекса ПВО 2С38 "Деривация-ПВО" у него возникли проблемы. Однако после захвата русскими шведской БМП CV90 все проблемы были решены. Комплекс должен в ближайшее время попасть на фронт на Украине и пройти там боевое крещение.

Эксперты предполагают, что русские могли использовать в своем новом комплексе такое мощное оружие, как 40-миллиметровая автоматическая пушка, которой оснащена CV90, и даже снаряды, которые на момент захвата шведской машины находились на ее борту. 2С38 призвана заменить устаревшие системы ПВО, такие как "Шилка" и "Тунгуска".

Комплекс "2С38 Деривация" угрожает Украине

2С38 построен на проверенном шасси БМП-3. Этот монстр вооружен автоматической пушкой калибра 57 мм, делающей до 120 выстрелов в минуту. Со смертоносной точностью она поражает все: от низколетящих вертолетов и крылатых ракет до барражирующих боеприпасов и дронов. В машине используется усовершенствованная электрооптическая система прицеливания, которая включает тепловизионную камеру, автоматическое отслеживание цели по радиосигналу и лазерный дальномер.

Все эти элементы позволяют атаковать воздушные цели, не излучающие электромагнитный сигнал, который делает самолет легкой мишенью для ракет с радиолокационным наведением. Комплекс также может запускать управляемые ракеты. Эффективная дальность действия 2С38 — до шести километров, максимальная высота — около 4,5 километра.

Хотя основная задача комплекса — борьба с воздушными угрозами, пушка калибра 57 мм может использоваться и на земле. Она настолько мощная, что может легко поражать легкобронированные машины, укрепленные позиции противника и даже ракеты MLRS. Эксперты уверены, что 2С38 "Деривация-ПВО" станет кошмаром для украинских военнослужащих и оружия, поставляемого им из стран НАТО.

Автор: Филип Мельчарек (Filip Mielczarek)